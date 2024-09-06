Четверых самарцев будут судить за сбыт незаконной "табачки"

В Самарской области в суд отправили уголовное дело четверых мужчин, обвиняемых торговле контрафактной "табачкой". Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, в 2020 г. 42-летний самарец создал группу, в которую также вошли трое друзей 39, 30 и 21 года. Несколько лет они приобретали, хранили и сбывали немаркированную табачную продукцию. При задержании у подозреваемых изъяли более 122 тыс. пачек сигарет общей стоимостью более 14,5 млн рублей.