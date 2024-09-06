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Преступления Происшествия

В Тольятти задержали мигранта, устроившего хулиганство в магазине

ТОЛЬЯТТИ. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти задержали мужчину неславянской внешности, подозреваемого в хулиганстве и попытке грабежа. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, ранее в Интернете появились сообщения, что 4 сентября мужчина неславянской внешности пытался похитить алкоголь из магазина и угрожал расправой сотруднику торговой точки. В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 161 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Мужчину задержали. Он оказался уроженцем Киргизской Республики. Решается вопрос о заключении его под стражу.

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