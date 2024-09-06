В Тольятти задержали мигранта, устроившего хулиганство в магазине

В Тольятти задержали мужчину неславянской внешности, подозреваемого в хулиганстве и попытке грабежа. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, ранее в Интернете появились сообщения, что 4 сентября мужчина неславянской внешности пытался похитить алкоголь из магазина и угрожал расправой сотруднику торговой точки. В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 161 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ.
Мужчину задержали. Он оказался уроженцем Киргизской Республики. Решается вопрос о заключении его под стражу.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек