Уголовным делом о хулиганстве в самарском магазине заинтересовался глава СК РФ

Председатель СК РФ запросил доклад по уголовному делу о хулиганстве из-за бутылки алкоголя.

Ранее в интернете сообщалось, что мужчина с неславянской внешностью в магазине похитил алкоголь и угрожал расправой сотруднику заведения.

В связи со случившемся возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").