Уголовным делом о хулиганстве в самарском магазине заинтересовался глава СК РФ

Председатель СК РФ запросил доклад по уголовному делу о хулиганстве из-за бутылки алкоголя.
Ранее в интернете сообщалось, что мужчина с неславянской внешностью в магазине похитил алкоголь и угрожал расправой сотруднику заведения.
В связи со случившемся возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек