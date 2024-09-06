16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ адаптировал курс финграмотности для людей с нарушениями слуха РСХБ запускает самый масштабный поток "Школы фермера" в 50 субъектах РФ ВЭФ: Россельхозбанк видит потенциал для вложений в РХК 600 млрд рублей к 2030 году При участии НОВИКОМа "Метровагонмаш" запустил новое российское оборудование С кофе и собакой: банки добавляют уюта офисной сети

Банки Финансы

НОВИКОМ адаптировал курс финграмотности для людей с нарушениями слуха

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ обновил видеокурс по финансовой грамотности, который был разработан совместно с Академией Ростеха для работников промышленности. Видеоряд лекций теперь сопровождается субтитрами, что позволит ознакомиться с обучающими материалами слабослышащим людям.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Образовательный проект НОВИКОМа состоит из 15 видеороликов, в которых в доступной форме рассказывается о планировании бюджета, получении налогового вычета, льготной ипотеке. Курс также разъясняет, что такое цифровой рубль и какие неприятные последствия влечет за собой процедура банкротства. В целом, обучающая программа нацелена на повышение финансовой грамотности россиян, помогает легче ориентироваться в многообразии банковских продуктов и уберечься от мошенников.

Курс очень популярен среди работников предприятий контура Ростеха: в прошлом году его прослушали несколько тысяч человек. Сопровождение лекций субтитрами — шаг в сторону инклюзивности, полностью отвечающий социально-ориентированной политике НОВИКОМа. Это также поможет людям без ограничений по здоровью проходить обучение, не включая звук, например, в транспорте без наушников.

"Основная задача нашего проекта — помощь людям. Мир финансов с каждым днем становится сложнее, и НОВИКОМ, как стратегический финансовый партнер Ростеха, обязан быть проводником в этот мир для каждого работника Госкорпорации. Мы проделали не самую сложную, но очень важную работу: снабдили видеокурс субтитрами. В первую очередь, мы стремились позаботиться о людях с нарушениями слуха. Теперь все желающие смогут комфортно изучить наш курс и узнать для себя много нового", — отметил куратор обучающей программы НОВИКОМа Александр Дошлыгин.

Видеокурс был разработан НОВИКОМом совместно с Академией Ростеха в 2022 году. Эксперты банка постоянно совершенствуют обучающие материалы, пополняя список актуальных тем. Так, в ближайшее время сотрудники НОВИКОМа расскажут о дропперстве — виде мошенничества, при котором клиент банка может случайно стать посредником злоумышленников. Эксперты объяснят, с помощью каких уловок людей вовлекают в дропперские схемы и как противостоять этому явлению.

Обучение финансовой грамотности — часть социально ориентированной политики банка по развитию финансовой грамотности работников Госкорпорации, которая также включает в себя проведение лекций на промышленных предприятиях и в вузах по всей России. Обучающие материалы доступны на платформе Академии Ростеха. Подключиться к онлайн-курсу могут не только сотрудники корпорации, но и все, кто хочет научиться эффективно управлять личными финансами.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Ольга Ланская 16 июля 2024 08:00 Самарское отделение Сбербанка возглавила Наталья Красулина

Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро

Алексей Воробьев 19 июня 2024 11:15 Более 1,2 млрд рублей поддержки в 2023 году получили предприниматели Самарской области в Сбере при поддержке Гарантийного фонда

Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6