НОВИКОМ адаптировал курс финграмотности для людей с нарушениями слуха

НОВИКОМ обновил видеокурс по финансовой грамотности, который был разработан совместно с Академией Ростеха для работников промышленности. Видеоряд лекций теперь сопровождается субтитрами, что позволит ознакомиться с обучающими материалами слабослышащим людям.
Образовательный проект НОВИКОМа состоит из 15 видеороликов, в которых в доступной форме рассказывается о планировании бюджета, получении налогового вычета, льготной ипотеке. Курс также разъясняет, что такое цифровой рубль и какие неприятные последствия влечет за собой процедура банкротства. В целом, обучающая программа нацелена на повышение финансовой грамотности россиян, помогает легче ориентироваться в многообразии банковских продуктов и уберечься от мошенников.
Курс очень популярен среди работников предприятий контура Ростеха: в прошлом году его прослушали несколько тысяч человек. Сопровождение лекций субтитрами — шаг в сторону инклюзивности, полностью отвечающий социально-ориентированной политике НОВИКОМа. Это также поможет людям без ограничений по здоровью проходить обучение, не включая звук, например, в транспорте без наушников.
"Основная задача нашего проекта — помощь людям. Мир финансов с каждым днем становится сложнее, и НОВИКОМ, как стратегический финансовый партнер Ростеха, обязан быть проводником в этот мир для каждого работника Госкорпорации. Мы проделали не самую сложную, но очень важную работу: снабдили видеокурс субтитрами. В первую очередь, мы стремились позаботиться о людях с нарушениями слуха. Теперь все желающие смогут комфортно изучить наш курс и узнать для себя много нового", — отметил куратор обучающей программы НОВИКОМа Александр Дошлыгин.
Видеокурс был разработан НОВИКОМом совместно с Академией Ростеха в 2022 году. Эксперты банка постоянно совершенствуют обучающие материалы, пополняя список актуальных тем. Так, в ближайшее время сотрудники НОВИКОМа расскажут о дропперстве — виде мошенничества, при котором клиент банка может случайно стать посредником злоумышленников. Эксперты объяснят, с помощью каких уловок людей вовлекают в дропперские схемы и как противостоять этому явлению.
Обучение финансовой грамотности — часть социально ориентированной политики банка по развитию финансовой грамотности работников Госкорпорации, которая также включает в себя проведение лекций на промышленных предприятиях и в вузах по всей России. Обучающие материалы доступны на платформе Академии Ростеха. Подключиться к онлайн-курсу могут не только сотрудники корпорации, но и все, кто хочет научиться эффективно управлять личными финансами.
Последние комментарии
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