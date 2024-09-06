Производство ABS и ESC в Самаре планируется запустить в течение шести месяцев

Производство системы электронной курсовой устойчивости (ESC) и антиблокировочной системы тормозов (ABS) на бывшем заводе "Роберт Бош Самара" планируется запустить в течение шести месяцев. Об этом ТАСС рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Сейчас ФГУП "НАМИ" совместно с дочерним предприятием "НАМИ инновационные компоненты" ведет работу по монтажу оборудования для организации производства систем ABS и системы динамической стабилизации ESC. Параллельно, совместно с российскими автопроизводителями идет работа по настройке программного обеспечения ABS и ESC в Центре испытаний "НАМИ". Производство автокомпонентов на заводе в Самаре планируется запустить в течение шести месяцев", — сказал собеседник агентства.

Напомним, в 2023 г. ФГУП "НАМИ" приобрело 100% долей предприятия ООО "Роберт Бош Самара", где ранее выпускались системы рулевого управления, ABS и ESP.

На мощностях завода "НАМИ" планирует производить 500 тыс. систем ABS и ESP в год. Производитель достиг договоренности о поставках систем российскому АвтоВАЗу. Кроме того, заинтересованность выразили производители "Группа ГАЗ", "Соллерс" и Haval.