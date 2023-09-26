ФГУП "НАМИ" планирует производить 500 тыс. систем ABS и ESP в год на мощностях завода в Самаре

ФГУП "НАМИ" планирует производить 500 тыс. систем ABS и ESP в год на мощностях бывшего завода "Роберт Бош Самара" в Самаре, сообщает tass.ru со ссылкой на гендиректора ФГУП Федора Назарова.
"НАМИ" достиг договоренности о поставках систем российскому АвтоВАЗу. Кроме того, заинтересованность выразили производители "Группа ГАЗ", "Соллерс" и Haval. "Мы обязались производить 500 тыс. систем в год. Думаю, что в следующем году мы еще не сделаем столько, а вот через год - уже да", - подчеркнул Назаров.
Разработка систем ведется совместно с восточным партнером. Проект разделен на три этапа, последним из которых станет достижение 100% уровня локализации, пояснил топ-менеджер.
"НАМИ сейчас 100% спроектировать и изготовить систему ABS не может. Но при организации производства мы планируем в середине следующего года уже начать производство, и там должно быть российское программное управление", - добавил гендиректор.
Напомним, в июне ФГУП "НАМИ" приобрело 100% долей предприятия ООО "Роберт Бош Самара", где ранее выпускались системы рулевого управления, ABS и ESP.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы