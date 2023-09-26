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ФГУП "НАМИ" планирует производить 500 тыс. систем ABS и ESP в год на мощностях завода в Самаре

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ФГУП "НАМИ" планирует производить 500 тыс. систем ABS и ESP в год на мощностях бывшего завода "Роберт Бош Самара" в Самаре, сообщает tass.ru со ссылкой на гендиректора ФГУП Федора Назарова.

"НАМИ" достиг договоренности о поставках систем российскому АвтоВАЗу. Кроме того, заинтересованность выразили производители "Группа ГАЗ", "Соллерс" и Haval. "Мы обязались производить 500 тыс. систем в год. Думаю, что в следующем году мы еще не сделаем столько, а вот через год - уже да", - подчеркнул Назаров.

Разработка систем ведется совместно с восточным партнером. Проект разделен на три этапа, последним из которых станет достижение 100% уровня локализации, пояснил топ-менеджер.

"НАМИ сейчас 100% спроектировать и изготовить систему ABS не может. Но при организации производства мы планируем в середине следующего года уже начать производство, и там должно быть российское программное управление", - добавил гендиректор.

Напомним, в июне ФГУП "НАМИ" приобрело 100% долей предприятия ООО "Роберт Бош Самара", где ранее выпускались системы рулевого управления, ABS и ESP.

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