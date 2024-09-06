Самарец отправил мошенникам 1,5 млн руб., отложенные на свадьбу внука

В Самаре очередной жертвой телефонных мошенников стал 50-летний рабочий домостроительного комбината. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчине позвонил фальшивый сотрудник правоохранительных органов и заявил, что раскрыта преступная схема по краже денег, а самарец является одним из потерпевших. Якобы данные мужчины скопировали преступники для использования в махинациях. Также "правоохранитель" сообщил, что с потерпевшим скоро свяжется сотрудник банка и скажет, что делать, чтобы мошенники не оформили кредит на мужчину.

Вскоре самарцу позвонила якобы сотрудница отдела безопасности банка и сказала, что, чтобы аннулировать кредитные заявки, поданные от имени мужчины мошенниками, нужно самому взять заем и отправить деньги на безопасный счет. Самарец ответил, что кредит брать не собирается, но у него есть 1,5 млн рублей. В итоге эти деньги, которые он откладывал на свадьбу внуку, мужчина и отправил мошенникам. После этого звонившие пропали.