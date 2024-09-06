16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти задержали мигранта, устроившего хулиганство в магазине В Самарской области директор не выдал зарплат рабочим на 280 тыс. рублей Айвару Кинжабаеву не удалось в областном суде оспорить заключение под стражу Силовики задержали родственника экс-главы института регионального развития Ольги Михеевой Уголовным делом о хулиганстве в самарском магазине заинтересовался глава СК РФ

Преступления Происшествия

Самарец отправил мошенникам 1,5 млн руб., отложенные на свадьбу внука

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре очередной жертвой телефонных мошенников стал 50-летний рабочий домостроительного комбината. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчине позвонил фальшивый сотрудник правоохранительных органов и заявил, что раскрыта преступная схема по краже денег, а самарец является одним из потерпевших. Якобы данные мужчины скопировали преступники для использования в махинациях. Также "правоохранитель" сообщил, что с потерпевшим скоро свяжется сотрудник банка и скажет, что делать, чтобы мошенники не оформили кредит на мужчину.

Вскоре самарцу позвонила якобы сотрудница отдела безопасности банка и сказала, что, чтобы аннулировать кредитные заявки, поданные от имени мужчины мошенниками, нужно самому взять заем и отправить деньги на безопасный счет. Самарец ответил, что кредит брать не собирается, но у него есть 1,5 млн рублей. В итоге эти деньги, которые он откладывал на свадьбу внуку, мужчина и отправил мошенникам. После этого звонившие пропали.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6