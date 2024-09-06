700 человек эвакуировали из ТЦ Letout в Самаре

В пятницу, 6 сентября, в 15:16, в ТЦ Letout на Московском шоссе 18 км, 25а сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
Оказалось, что в магазине на первом этаже пригорела еда в микроволновке.
Пострадавших нет. До прибытия пожарных из здания эвакуировали 700 человек.
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