Роснедра выставили на продажу нефтяной участок на юге Самарской области

Роснедра выставили на торги Алфитовый нефтяной участок, расположенный на территории Большечерниговского, Большеглушицкого и Алексеевского районов Самарской области.
Площадь участка составляет 619,1 кв. км. Суммарные извлекаемые ресурсы нефти по категории D0 оцениваются в 4074 тыс. тонн.
Начальная цена установлена в 66,7 млн рублей. Торги пройдут 30 сентября.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее