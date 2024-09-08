Александр Бастрыкин поручил разобраться в дорожном конфликте с участием мигрантов в Самаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по дорожному конфликту с участием мигрантов, произошедшему в Самаре.

Ведомство отреагировало на размещенную в соцсетях публикацию о том, как ставшие виновниками ДТП мигранты попытались возложить всю ответственность за столкновение на другого водителя. При этом сообщалось, что они проявляли агрессию к человеку, который остановился, чтобы оказать помощь пострадавшим.