Креативный бизнес и ремесленники Самарской области примут участие в конкурсе "Мастер года-2024"

Минэкономразвития России на базе Центров "Мой бизнес" и маркетплейс "Ярмарка Мастеров - Livemaster" объявляют конкурс для ремесленников и представителей креативных индустрий. Заявки принимаются до 25 октября 2024 года. Победители будут определены голосованием жюри и посетителей сайта. Авторы лучших работ получат подарки и возможности для продвижения своих изделий.

Подать заявку на участие в конкурсе могут предприниматели, самозанятые и физические лица, создающие изделия ручной работы. Мастера могут принять участие в номинациях по видам ремесел - куклы и игрушки, керамика, украшения, деревянные изделия, роспись и живопись, национальный сувенир и др. Всего предусмотрено 14 номинаций, в том числе для семейных мастерских, авторов изделий с национальными мотивами, мастеров с ограниченными возможностями здоровья.

В Самарской области бизнесу в сфере креативных индустрий как перспективному сектору экономики сегодня уделяется особое внимание. "У нас достаточно большое количество предпринимателей, которые хотят свои знания, талант, креативные наработки применять в создании новых продуктов. Я рассчитываю, что они будут реализовывать свои идеи и проекты, а мы обязательно будем их поддерживать", - подчеркивал ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

Представители креативного бизнеса также могут подать заявку на участие в первом региональном конкурсе грантов. До 500 тысяч рублей получат победители конкурса на реализацию своих проектов. Подать заявку предприниматели могут до 18 сентября включительно. "Креативные индустрии - это рынок, который динамично развивается и имеет огромный потенциал. Нам важно поддержать талантливых людей с их творческими бизнес-проектами, реализация которых позволит повышать качество жизни населения, создавать условия для самореализации, наращивать туристическую привлекательность региона", - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Конкурс федерального Минэкономразвития и Ярмарки мастеров пройдут с 3 сентября по 5 декабря 2024 года. Участие бесплатное.

Если у предпринимателя есть действующий магазин на маркетплейсе "Ярмарка Мастеров", он может подать заявку на сайте конкурса. Если магазина нет - обратиться в региональный центр "Мой бизнес" или отправить заявку онлайн. В этом случае участник получит дополнительный бонус: рекламный пакет на продвижение товара в каталоге на "Ярмарке Мастеров".

"Креативные индустрии в России вносят ощутимый вклад в экономику страны: их доля в ВВП составляет 4,9%. Сегодня в стране насчитывается порядка 750 тысяч компаний из креативной сферы, и цифра растет с каждым годом. В частности, сюда входят предприниматели из индустрии моды, дизайна, народных художественных промыслов, ювелиры, художники, ремесленники. Для таких предпринимателей Минэкономразвития и маркетплейс "Ярмарка Мастеров" инициировали конкурс", - сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Поддержка предпринимателей реализуется благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Узнать о действующих инструментах господдержки можно на едином портале mybiz63.ru или в сети центров "Мой бизнес" - они работают в каждом городском округе.