Креативный бизнес и ремесленники Самарской области примут участие в конкурсе "Мастер года-2024"

Минэкономразвития России на базе Центров "Мой бизнес" и маркетплейс "Ярмарка Мастеров - Livemaster" объявляют конкурс для ремесленников и представителей креативных индустрий. Заявки принимаются до 25 октября 2024 года. Победители будут определены голосованием жюри и посетителей сайта. Авторы лучших работ получат подарки и возможности для продвижения своих изделий.
Подать заявку на участие в конкурсе могут предприниматели, самозанятые и физические лица, создающие изделия ручной работы. Мастера могут принять участие в номинациях по видам ремесел - куклы и игрушки, керамика, украшения, деревянные изделия, роспись и живопись, национальный сувенир и др. Всего предусмотрено 14 номинаций, в том числе для семейных мастерских, авторов изделий с национальными мотивами, мастеров с ограниченными возможностями здоровья.
В Самарской области бизнесу в сфере креативных индустрий как перспективному сектору экономики сегодня уделяется особое внимание. "У нас достаточно большое количество предпринимателей, которые хотят свои знания, талант, креативные наработки применять в создании новых продуктов. Я рассчитываю, что они будут реализовывать свои идеи и проекты, а мы обязательно будем их поддерживать", - подчеркивал ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев.
Представители креативного бизнеса также могут подать заявку на участие в первом региональном конкурсе грантов. До 500 тысяч рублей получат победители конкурса на реализацию своих проектов. Подать заявку предприниматели могут до 18 сентября включительно. "Креативные индустрии - это рынок, который динамично развивается и имеет огромный потенциал. Нам важно поддержать талантливых людей с их творческими бизнес-проектами, реализация которых позволит повышать качество жизни населения, создавать условия для самореализации, наращивать туристическую привлекательность региона", - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Конкурс федерального Минэкономразвития и Ярмарки мастеров пройдут с 3 сентября по 5 декабря 2024 года. Участие бесплатное.
Если у предпринимателя есть действующий магазин на маркетплейсе "Ярмарка Мастеров", он может подать заявку на сайте конкурса. Если магазина нет - обратиться в региональный центр "Мой бизнес" или отправить заявку онлайн. В этом случае участник получит дополнительный бонус: рекламный пакет на продвижение товара в каталоге на "Ярмарке Мастеров".
"Креативные индустрии в России вносят ощутимый вклад в экономику страны: их доля в ВВП составляет 4,9%. Сегодня в стране насчитывается порядка 750 тысяч компаний из креативной сферы, и цифра растет с каждым годом. В частности, сюда входят предприниматели из индустрии моды, дизайна, народных художественных промыслов, ювелиры, художники, ремесленники. Для таких предпринимателей Минэкономразвития и маркетплейс "Ярмарка Мастеров" инициировали конкурс", - сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Поддержка предпринимателей реализуется благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Узнать о действующих инструментах господдержки можно на едином портале mybiz63.ru или в сети центров "Мой бизнес" - они работают в каждом городском округе.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?