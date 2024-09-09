Два человека утонули в реках Самарской области

В Самарской области за последние трое суток произошло два происшествия на воде, сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

В пятницу, 6 сентября, в 13:40 в Тольятти на Волге утонул мужчина. Его личность устанавливается.

Через сутки, в 13:30, 7 сентября спасатели Сызрани извлекли из реки Крымза тело утонувшего мужчины. Его личность устанавливается.

По оперативным данным с начала года в Самарской области зарегистрировано 70 происшествий на воде. Погибло 50 человек, 29 человек спасено. В летний период произошло 55 происшествий, на которых 39 человек погибло.

Главное управление МЧС России по Самарской области предупреждает:

купайтесь только на благоустроенных пляжах, оборудованных спасательными станциями;

не ныряйте в незнакомых местах, так как под водой могут находиться опасные предметы;

внимательно следите за поведением детей на пляже, не оставляйте их без присмотра;

не купайтесь на водоемах в нетрезвом состоянии;

не заплывайте далеко от берега — рассчитывайте силы на обратный путь;

старайтесь не находиться в воде слишком долго, чтобы избежать переохлаждения;

если вы используете надувные матрацы, круги или другие предметы, ни в коем случае не уплывайте на них далеко от берега;

не купайтесь в одиночку.

В целях недопущения гибели на воде в каждом районе Самарской области определены места где купаться запрещено, муниципалитеты наделены полномочиями привлекать к административной ответственности людей, купающихся в местах где установлены запрещающие знаки. В случае, если вы заметили опасность или с вами произошла непредвиденная ситуация — не паникуйте. Обратите внимание окружающих на себя и позовите на помощь.