Два человека утонули в реках Самарской области

В Самарской области за последние трое суток произошло два происшествия на воде, сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.
В пятницу, 6 сентября, в 13:40 в Тольятти на Волге утонул мужчина. Его личность устанавливается.
Через сутки, в 13:30, 7 сентября спасатели Сызрани извлекли из реки Крымза тело утонувшего мужчины. Его личность устанавливается.
По оперативным данным с начала года в Самарской области зарегистрировано 70 происшествий на воде. Погибло 50 человек, 29 человек спасено. В летний период произошло 55 происшествий, на которых 39 человек погибло.
Главное управление МЧС России по Самарской области предупреждает:
купайтесь только на благоустроенных пляжах, оборудованных спасательными станциями;
не ныряйте в незнакомых местах, так как под водой могут находиться опасные предметы;
внимательно следите за поведением детей на пляже, не оставляйте их без присмотра;
не купайтесь на водоемах в нетрезвом состоянии;
не заплывайте далеко от берега — рассчитывайте силы на обратный путь;
старайтесь не находиться в воде слишком долго, чтобы избежать переохлаждения;
если вы используете надувные матрацы, круги или другие предметы, ни в коем случае не уплывайте на них далеко от берега;
не купайтесь в одиночку.
В целях недопущения гибели на воде в каждом районе Самарской области определены места где купаться запрещено, муниципалитеты наделены полномочиями привлекать к административной ответственности людей, купающихся в местах где установлены запрещающие знаки. В случае, если вы заметили опасность или с вами произошла непредвиденная ситуация — не паникуйте. Обратите внимание окружающих на себя и позовите на помощь.
При чрезвычайных происшествиях звоните по номеру телефона "112".