Воронежское отделение СоюзМаш — партнер деловой программы Воронежского промышленного форума

Воронежское региональное отделение (ВРО) СоюзМаш России примет активное участие в работе XIV Воронежского промышленного форума. В рамках деловой программы воронежские машиностроители проведут расширенное заседание регионального совета ВРО, на котором обсудят промежуточные итоги деятельности, и наградят активных доноров-сотрудников воронежских предприятий Союза.

Масштабное отраслевое событие пройдет 11–12 сентября 2024 года. За годы работы форум стал авторитетной площадкой для диалога всех участников научно-технологического развития Центрального Черноземья, в том числе представителей производственных компаний на территории региона, органов власти и бизнеса.

В повестку пленарной сессии, круглых столов и мастер-классов включены такие актуальные темы, как промышленный экспорт, производительность труда и цифровые технологии. Эти национальные проекты важны и для региона, особенно в настоящее время, когда развитие промышленности и логистики играет первостепенную роль в экономике.

На расширенном заседании регионального совета ВРО эксперты затронут вопросы, связанные с перестройкой ключевых отраслей воронежского региона, развитием собственных производств и созданием инженерных передовых компетенций. В рамках встречи также планируется рассмотреть программы, способствующие раскрытию потенциала воронежских предприятий, входящих в СоюзМаш, и подвести итоги работы регионального отделения, куратором которого является Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

Помимо непосредственно поддержки промышленного кластера один из важнейших приоритетов ВРО — работа по формированию кадрового ресурса региона, популяризация рабочих и инженерных специальностей. С этой точки зрения Воронежскую область можно назвать без преувеличения "кузницой" кадров. Здесь сосредоточены сильные профильные вузы, которые к тому же являются членами реготделения — Воронежский государственный технический университет, Воронежский государственный университет, Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова.

На заседании отдельное внимание будет уделено возможностям создания качественного кадрового резерва будущих инженеров и конструкторов. Завершится мероприятие торжественной церемонией награждения, на которой представители СоюзМаш России отметят заслуги активистов донорского движения — сотрудников предприятий, входящих в состав ВРО.

Заседание пройдет при участии НОВИКОМа, дочернего банка Госкорпорации Ростех, который проведет собственную конференцию в рамках форума, представив финансовые инструменты для промышленности Воронежской области. Среди партнеров банка — высокотехнологичные предприятия региона, такие как АО "Концерн "Созвездие", ПАО "Ил" — ВАСО, АО "ВЦКБ "Полюс", АО "Электросигнал". Благодаря их производственным мощностям и инновационной продукции Воронежская область имеет высокий индустриальный статус.