На ремонтируемом участке по ул. 22 Партсъезда уложили асфальт

Строительство новой дороги на ул. 22 Партсъезда в Самаре в самом разгаре. Видеоблогер Евгений Щекин поделился роликом с места работ.
"Уложили асфальт - строительство новой дороги на ул. 22 Партсъезда от Московского шоссе до Ново-Садовой", - сообщил Евгений Щекин в своем телеграм-канале.
Напомним, на ул. 22 Партсъезда продолжается реконструкция на двух участках: от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе (участок первого этапа) и от ул. Солнечной до ул. Ново-Садовой (участок второго этапа). Их общая протяженность 689,3 м.
В мэрии уточнили, что на участке первого этапа значительно больше работ: здесь много инженерных сетей, в частности, проходят водопроводы больших диаметров (800, 900 и 1000 мм) с протяженностью по 300-400 метров. Полным ходом идет строительство теплотрассы, работы на ней планируют завершить до начала отопительного сезона, предположительно, в августе.
На участке от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой предусмотрено четыре полосы для движения (по две в каждом направлении) шириной по 3,25 м. На примыкании к Московскому шоссе устроят дополнительную переходную полосу, чтобы не создавались пробки и автомобилистам было удобно выезжать на магистраль.
Поскольку в будущем здесь запустят общественный транспорт, проект предусматривает обустройство двух остановочных "карманов".
"Срок выполнения подрядчиком всех строительно-монтажных работ по графику - конец января 2025 года. Срок действия контракта - до конца февраля. Ввод объекта в эксплуатацию тоже занимает определенное время - примерно месяц. Но есть предпосылки к тому, что эксплуатация начнется раньше намеченных сроков. Специалисты трудятся опережающими темпами. Не исключаем, что ввод объекта в эксплуатацию будет осуществлен в ноябре 2024 года", - сообщил ранее представитель департамента градостроительства.
Последние комментарии
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.