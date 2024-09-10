На ремонтируемом участке по ул. 22 Партсъезда уложили асфальт

Строительство новой дороги на ул. 22 Партсъезда в Самаре в самом разгаре. Видеоблогер Евгений Щекин поделился роликом с места работ.

"Уложили асфальт - строительство новой дороги на ул. 22 Партсъезда от Московского шоссе до Ново-Садовой", - сообщил Евгений Щекин в своем телеграм-канале.

Напомним, на ул. 22 Партсъезда продолжается реконструкция на двух участках: от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе (участок первого этапа) и от ул. Солнечной до ул. Ново-Садовой (участок второго этапа). Их общая протяженность 689,3 м.

В мэрии уточнили, что на участке первого этапа значительно больше работ: здесь много инженерных сетей, в частности, проходят водопроводы больших диаметров (800, 900 и 1000 мм) с протяженностью по 300-400 метров. Полным ходом идет строительство теплотрассы, работы на ней планируют завершить до начала отопительного сезона, предположительно, в августе.

На участке от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой предусмотрено четыре полосы для движения (по две в каждом направлении) шириной по 3,25 м. На примыкании к Московскому шоссе устроят дополнительную переходную полосу, чтобы не создавались пробки и автомобилистам было удобно выезжать на магистраль.

Поскольку в будущем здесь запустят общественный транспорт, проект предусматривает обустройство двух остановочных "карманов".

"Срок выполнения подрядчиком всех строительно-монтажных работ по графику - конец января 2025 года. Срок действия контракта - до конца февраля. Ввод объекта в эксплуатацию тоже занимает определенное время - примерно месяц. Но есть предпосылки к тому, что эксплуатация начнется раньше намеченных сроков. Специалисты трудятся опережающими темпами. Не исключаем, что ввод объекта в эксплуатацию будет осуществлен в ноябре 2024 года", - сообщил ранее представитель департамента градостроительства.