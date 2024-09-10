Эксперты НОВИКОМа: интерес клиентов банка к вкладам растет

Дочерний банк Ростеха отмечает, что интерес клиентов к открытию вкладов значительно вырос. Так, с начала года рублевый портфель сбережений в НОВИКОМе увеличился почти на 20%.

Банк внимательно отслеживает ситуацию на рынке вкладов и своевременно корректирует условия по своим продуктам. Это позволяет НОВИКОМу проводить грамотную и взвешенную политику, эффективно приумножая средства вкладчиков. Так, во втором полугодии 2024 года банк специально сделал акцент на депозитах сроком на 3 и 6 месяцев, что отвечает запросам клиентов. В планах НОВИКОМа — и далее совершенствовать свои накопительные продукты для максимального удобства вкладчиков.

Банк предлагает своим клиентам три основных сценария накопления средств. Непополняемый вклад "Капитал" рассчитан на высокий процент, выплачиваемый в конце срока. "Рост" — пополняемый вклад с ежемесячной выплатой дохода и растущей процентной ставкой. "Комфорт" — пополняемый вклад с возможностью снятия средств. В июне НОВИКОМ представил новый сберегательный продукт для физических лиц — сезонный вклад "Перспектива", рассчитанный на 220 дней.

В НОВИКОМе также действует флагманский сберегательный продукт "Рантье". Это вклад-флоатер, условия которого "привязаны" к значению ключевой ставки Банка России. Благодаря этому клиенты всегда получают актуальные и выгодные условия.

"Сегодня рынок вкладов в России показывает рекордные цифры. НОВИКОМ также фиксирует наибольшие показатели по приросту рублевых депозитов. Благодаря выгодным ставкам и простоте в обслуживании мы успешно привлекаем к использованию накопительных продуктов все большее количество людей. Таким образом, сбережения розничных клиентов остаются защищенными от инфляции", — отметил старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.