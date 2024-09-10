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Финансы Экономика и бизнес

Более половины россиян узнают о скидках на школьные товары в интернете

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более половины россиян, имеющих детей школьного возраста, узнают о новых товарах для школы из рекламы в интернете. Такие результаты предоставили эксперты Авито Рекламы, опросившие 10 тыс. респондентов старше 18 лет.

Дети-школьники оказались у 35% опрошенной аудитории, из них более половины (55%) узнают о новых товарах для школы из рекламы в интернете. В топ источников также вошли рекомендации близких (43%) и реклама на телевидении (21%). Также 60% респондентов отметили, что узнают о скидках из онлайн-рекламы.

В среднем одна российская семья воспитывает до двух детей школьного возраста. У жителей Северо-Кавказского федерального округа чаще, чем в среднем, три ребенка школьного возраста.

Часть респондентов (14%) с детьми школьного возраста потратили на подготовку ребенка к учебному году в среднем менее 10 тыс. рублей, большинство (36%) — от 10 тыс. рублей до 20 тыс. рублей, а 27% — до 30 тыс. рублей.

"Август и сентябрь — традиционно высокий сезон для брендов, которые продают школьные товары. В это время они активно продвигаются на разных площадках, в том числе на классифайдах. Мы наблюдаем этот тренд и на нашей платформе: в августе 2024 года рекламодатели из категории школьных товаров потратили на промо почти в два раза больше, чем в прошлом году. При этом важно, что интерес к такой продукции сохраняется и после начала учебного года: особенно это актуально для канцелярии и детской одежды", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Ранее специалисты Авито Товаров выяснили, что большинство россиян планировали потратить на подготовку одного ребенка к новому учебному году до 20 тыс. рублей. Из них 33% рассчитывали на сумму от 10 до 20 тыс. рублей, 24% — от 5 до 10 тыс. рублей, а 6% хотели уложиться в сумму до 5 тыс. рублей.

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