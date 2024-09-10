Самарские таможенники не позволили вывезти в Казахстан кошачьего лемура

Сотрудники Самарской таможни остановили незаконный вывоз из страны экзотического животного.

В Орске Оренбургской области таможенники обнаружили в машине кошачьего лемура (Катта). Хозяйка животного рассказала, что везла питомицу по кличке Жоржетта в Казахстан для увеличения популяции вида. Вот только документы для его провоза лемура через границу женщина не оформляла.

Кошачий лемур считается находящимся под угрозой вымирания. Для его вывоза из страны необходимо экспортное разрешение СИТЕС, выдаваемое Росприроднадзором.

Таможенники возбудили административное дело. Решается вопрос о передаче лемура в специализированное учреждение.