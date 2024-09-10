Самарские таможенники не позволили вывезти в Казахстан кошачьего лемура

Сотрудники Самарской таможни остановили незаконный вывоз из страны экзотического животного.
В Орске Оренбургской области таможенники обнаружили в машине кошачьего лемура (Катта). Хозяйка животного рассказала, что везла питомицу по кличке Жоржетта в Казахстан для увеличения популяции вида. Вот только документы для его провоза лемура через границу женщина не оформляла.
Кошачий лемур считается находящимся под угрозой вымирания. Для его вывоза из страны необходимо экспортное разрешение СИТЕС, выдаваемое Росприроднадзором.
Таможенники возбудили административное дело. Решается вопрос о передаче лемура в специализированное учреждение.
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Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.