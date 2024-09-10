В Сызрани спасли мужчину, упавшего в емкость с остатками нефтепродуктов

Во вторник, 10 сентября, в Сызрани 54-летнему мужчине понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

На территории ООО НК "Недра" в районе с. Троекуровка во время технических работ мужчина упал в емкость с остатками нефтепродуктов. Выбраться сам он не смог.

Из-за ядовитых паров упавшему грозила опасность. Спасатели выехали на вызов в 13:55, а в 14:45 пострадавшего извлекли и передали врачам "скорой".