В Сызрани спасли мужчину, упавшего в емкость с остатками нефтепродуктов

Во вторник, 10 сентября, в Сызрани 54-летнему мужчине понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
На территории ООО НК "Недра" в районе с. Троекуровка во время технических работ мужчина упал в емкость с остатками нефтепродуктов. Выбраться сам он не смог.
Из-за ядовитых паров упавшему грозила опасность. Спасатели выехали на вызов в 13:55, а в 14:45 пострадавшего извлекли и передали врачам "скорой".
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