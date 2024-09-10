Чиновника из Тольятти заподозрили в махинациях с конкурсом на ремонт дорог

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за махинаций с конкурсом на ремонт дорог. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее Центр хозяйственно-транспортного обеспечения проводил открытый конкурс по поиску подрядчика для ремонта городских дорог общего пользования.
При проверке надзорное ведомство обнаружило, что руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти дал указание подчиненным изменить сведения о количестве исполненных ранее контрактов одному из участников. Это привело к победе другой фирмы.
В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности").
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек