Чиновника из Тольятти заподозрили в махинациях с конкурсом на ремонт дорог

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за махинаций с конкурсом на ремонт дорог. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее Центр хозяйственно-транспортного обеспечения проводил открытый конкурс по поиску подрядчика для ремонта городских дорог общего пользования.

При проверке надзорное ведомство обнаружило, что руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти дал указание подчиненным изменить сведения о количестве исполненных ранее контрактов одному из участников. Это привело к победе другой фирмы.

В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности").