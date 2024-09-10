В Самаре наградили участников конкурса по финансовой грамотности

В соревнованиях приняли участие более 2000 ребят. В финал прошли 50 школьников, которые успешно выполнили все задания курса. Ребятам вручили памятные подарки, провели для них квиз и образовательную лекцию.
Цифровой курс был запущен в октябре 2023 года по инициативе Сбера и при поддержке департамента образования администрации Самары. В прошлом году его прошли более 1000 учеников самарских. Программа состоит из 10 тематических модулей, включает теорию и практику. Ученикам рассказали, как вести семейный бюджет, как мечту превратить в финансовую цель, как создать подушку безопасности и как защитить себя от мошенников. Теоретическое обучение проходило на базе платформенного решения от Сбера, а практические занятия были реализованы с помощью вебинаров с участием экспертов банка.
"Необходимо формировать правильные привычки с юности, чтобы к тому моменту, когда дети начнут получать свой первый заработок, они сознавали ценность денег, умели грамотно распоряжаться ресурсами и могли распознать попытки мошенничества со стороны преступников", - отметила управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.
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Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.
Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро