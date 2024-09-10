В Самаре наградили участников конкурса по финансовой грамотности

В соревнованиях приняли участие более 2000 ребят. В финал прошли 50 школьников, которые успешно выполнили все задания курса. Ребятам вручили памятные подарки, провели для них квиз и образовательную лекцию.

Цифровой курс был запущен в октябре 2023 года по инициативе Сбера и при поддержке департамента образования администрации Самары. В прошлом году его прошли более 1000 учеников самарских. Программа состоит из 10 тематических модулей, включает теорию и практику. Ученикам рассказали, как вести семейный бюджет, как мечту превратить в финансовую цель, как создать подушку безопасности и как защитить себя от мошенников. Теоретическое обучение проходило на базе платформенного решения от Сбера, а практические занятия были реализованы с помощью вебинаров с участием экспертов банка.

"Необходимо формировать правильные привычки с юности, чтобы к тому моменту, когда дети начнут получать свой первый заработок, они сознавали ценность денег, умели грамотно распоряжаться ресурсами и могли распознать попытки мошенничества со стороны преступников", - отметила управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.