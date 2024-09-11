Самарские спортсмены завоевали медали на чемпионате и первенстве мира по пляжному теннису

В итальянском городе Чезенатико завершились чемпионат и первенство мира по пляжному теннису. В соревнованиях участвовала сборная России, включая представителей Самарской области. Всем им удалось завоевать медали первенства мира, передает пресс-служба регионального минспорта.

В состав российской команды вошли представители Самарской области - Алина Зайцева, Софья Тарасова, Тимофей Мартынов (Самара), Илья Кукушин, Арсений Тарасов, Алена Ошкина (Тольятти).

В Федерации тенниса России отметили, что отечественные спортсмены поднялись на пьедестал 11 раз.

Софья Тарасова и Алина Зайцева завоевали бронзовые медали. Алина Зайцева выиграла Первенство мира в возрасте до 17 лет. В миксте серебро - у Алины Зайцевой и Ильи Кукушина, третье-четвертое место в миксте разделили Софья Тарасова и Арсений Тарасов.

В миксте (первенство мира в возрастной категории до 15 лет) бронзовыми призерами стали Тимофей Мартынов и Алена Ошкина.