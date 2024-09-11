Самарские спортсмены завоевали медали на чемпионате и первенстве мира по пляжному теннису

В итальянском городе Чезенатико завершились чемпионат и первенство мира по пляжному теннису. В соревнованиях участвовала сборная России, включая представителей Самарской области. Всем им удалось завоевать медали первенства мира, передает пресс-служба регионального минспорта.
В состав российской команды вошли представители Самарской области - Алина Зайцева, Софья Тарасова, Тимофей Мартынов (Самара), Илья Кукушин, Арсений Тарасов, Алена Ошкина (Тольятти).
В Федерации тенниса России отметили, что отечественные спортсмены поднялись на пьедестал 11 раз.
Софья Тарасова и Алина Зайцева завоевали бронзовые медали. Алина Зайцева выиграла Первенство мира в возрасте до 17 лет. В миксте серебро - у Алины Зайцевой и Ильи Кукушина, третье-четвертое место в миксте разделили Софья Тарасова и Арсений Тарасов.
В миксте (первенство мира в возрастной категории до 15 лет) бронзовыми призерами стали Тимофей Мартынов и Алена Ошкина.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!