16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев вошел в состав комиссии Госсовета по координации и оценке эффективности деятельности исполнительных органов субъектов РФ Экс-директора "ЭкоСтройРесурса" сократили из самарского минЖКХ Владимир Путин наградил начальника ФСБ в Тольятти медалью Суворова Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора 13 сентября "Единая Россия" в ходе избирательной кампании подтвердила статус ведущей политической силы страны

Власть и политика

Владимир Путин наградил начальника ФСБ в Тольятти медалью Суворова

ТОЛЬЯТТИ. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 284
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Указом президента РФ Владимира Путина начальник Управления ФСБ по Самарской области в Тольятти полковник Виталий Гунин удостоен медали Суворова. Об этом сообщил глава Тольятти Николай Ренц. Медаль вручается за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.

"Именно служба ФСБ возглавляет всю организационную работу по обеспечению защиты наших основных предприятий от возможных атак БПЛА. И эти усилия не напрасны: с высокой степенью ответственности можно констатировать, что благодаря сотрудникам ФСБ объекты критической инфраструктуры Тольятти надежно защищены от беспилотников, а работа силовых структур совместно со службами безопасности предприятий не прекращается ни днем, ни ночью", - прокомментировал Николай Ренц.

Он добавил, что эта работа (по обеспечению защиты. - Прим.) не осталась незамеченной руководством страны.

"Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина полковник Гунин удостоен медали Суворова, которая вручается за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации. Поздравляю сотрудников Службы в Тольятти Управления ФСБ России по Самарской области и лично Виталия Ивановича с этой высокой государственной наградой!" - заключил глава Тольятти.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Фото на сайте

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6