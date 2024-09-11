Владимир Путин наградил начальника ФСБ в Тольятти медалью Суворова

Указом президента РФ Владимира Путина начальник Управления ФСБ по Самарской области в Тольятти полковник Виталий Гунин удостоен медали Суворова. Об этом сообщил глава Тольятти Николай Ренц. Медаль вручается за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.
"Именно служба ФСБ возглавляет всю организационную работу по обеспечению защиты наших основных предприятий от возможных атак БПЛА. И эти усилия не напрасны: с высокой степенью ответственности можно констатировать, что благодаря сотрудникам ФСБ объекты критической инфраструктуры Тольятти надежно защищены от беспилотников, а работа силовых структур совместно со службами безопасности предприятий не прекращается ни днем, ни ночью", - прокомментировал Николай Ренц.
Он добавил, что эта работа (по обеспечению защиты. - Прим.) не осталась незамеченной руководством страны.
"Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина полковник Гунин удостоен медали Суворова, которая вручается за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации. Поздравляю сотрудников Службы в Тольятти Управления ФСБ России по Самарской области и лично Виталия Ивановича с этой высокой государственной наградой!" - заключил глава Тольятти.
Последние комментарии
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.