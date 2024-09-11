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Общество

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самаре исполнилось 438 лет. Восьмого сентября торговая марка "Пестравка" подарила жителям и гостям региона не только сладкие подарки, но и массу впечатлений. На любимой всеми набережной о знаковых для Самары зданиях узнали дети разных возрастов, приняв участие в игре "ГЕОМЕТКА". Сайт geometka.com о достопримечательностях Самары стал подарком столице региона ко дню рождения. На этом сюрпризы не заканчиваются — впереди фотоконкурс об истории города.

Фото: Юлия Василькина

8 сентября на набережной было жарко. Солнечное настроение подарила самарцам торговая марка "Пестравка". Волжские берега столетия привлекали к себе людей: работы ради и для развлечений. Сегодня лето и золотую осень нельзя представить в Самаре без посещения набережной.

Впрочем, на карте Самары это только одна из достопримечательностей. Туристы открывают для себя все новые и новые маршруты. Юное поколение узнает о самых красивых и запоминающихся местах от своих родителей. Пока дети маленькие, то им самое время играться и получать новые знания.

Такую возможность мальчики и девочки получили, став участниками игры "ГЕОМЕТКА" от "Пестравки". Нужно было лишь бросать мягкий тканевый кубик и отвечать на не очень сложные вопросы о Самаре. На игровом поле разместили фотографии железнодорожного вокзала и других знаковых объектов. Победители получили сладкие призы: глазированные сырки, фрисби, кружки.

В числе самых начитанных — Алиса, которая пришла на набережную вместе с родителями и братом. Семья любит прогулки по Самаре. Папа девочки Артем рассказал, что всем гостям города обязательно стоит первым делом побывать в центре: на ул. Ленинградской в Самаре, на набережной и на площади Куйбышева.

"Я очень люблю свой город и знаю его историю. Я сам с Безымянки — это недавно открывшийся с туристической точки зрения район для нашего города, легендарный и исторический. Здесь есть что посмотреть. — поделился Артем. — Я бы добавил на карту достопримечательностей Самары установленную в 2015 году на Аллее Трудовой Славы Тримфальную арку в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, которая находится на пересечении пр. Юных Пионеров и Кирова".

 

Возможность заявить о самом романтичном или красивом месте города есть у каждого. Торговая марка "Пестравка" сделала подарок Самаре. Новый портал geometka.com будет способствовать развитию туризма в регионе.

На сайте уже расставлено больше 50 меток от очарованных городом для жителей и гостей областной столицы. На портале любой желающий может узнать много нового о достопримечательностях, об их истории, тайнах и предложить поставить свою "геометку" на интерактивной карте через удобную форму "отправить геометку", чтобы другие жители могли воспользоваться ею и отправиться в увлекательное путешествие.

Для детей в этот день приготовили прекрасную развлекательную программу. Плюшевая корова в сарафане в горошек, символ "Пестравки", встречала и привечала всех желающих, можно было сфотографироваться с ней. Еще ее можно было нарисовать на листе бумаги и за это получить вкусные подарки.

На площадке "Дорожного радио" на набережной, где неподалеку расположился шатер "Пестравки", звучала зажигательная музыка. Тут и плюшевая корова пустилась в пляс, увлекая за собой целые семьи. Они получили массу впечатлений и позитивных эмоций. И здесь снова участников баттла и флешмоба ждали сладкие и полезные подарки.

Дегустация от "Пестравки" тоже шла на ура. В этот раз торговая марка угощала освежающими сывороточными напитками с арбузом и клубникой, с апельсином и манго. Привезли глазированные сырки со вкусами клубники, ванили, какао. Новинку с вареной сгущенкой тоже представили самарцам.

У шатра было не протолкнуться, многие гуляющие по набережной заглядывали в гости и оценивали лакомства. Среди них — самарец Евгений, который приехал вместе с семьей, чтобы насладиться волжскими пейзажами и распробовать новинки.

Фото: предоставлено geometka.com

"Продукцию "Пестравки" знаю лет семь. Узнал в соцсетях, что будет такая акция. Приехали посмотреть и заодно попробовать сырки, напитки. Обычно мы берем от марки йогурты, сырки, мороженое. — рассказал Евгений. — Мы решили побывать на Дне города и в очередной раз полюбоваться нашей самой красивой и длинной набережной. Рекомендую обязательно здесь побывать всем гостям города, особенно в той части, где памятник основателю Самары, князю Григорию Засекину".

Жительница Самары Светлана с семьей тоже любит бывать на набережной, а еще среди достопримечательностей выделила площадь Куйбышева, парк Гагарина. Да и за городом в Самарской области много интересного. Реки и озера, впечатляющая природа, бывать там летом обязательно всем, чтобы зарядиться энергией этих мест и напитаться теплом. Хотя зимой в регионе есть множество интересных маршрутов для путешествий.

Дочь Светланы Катя приняла участие в игре "ГЕОМЕТКА" и за свои знания получила приз. В этой семье тоже знают продукцию "Пестравки": масло, молоко, сметану. В ходе дегустации особенно понравился напиток из сыворотки с апельсином и манго.

На этом сюрпризы от торговой марки не заканчиваются. На сайте geometka.com как раз сейчас идет фотоконкурс "С любовью к истории Самары". Жители и гости города имеют возможность побороться за корзину вкусностей от "Пестравки". Достаточно сфотографировать любую из достопримечательностей Самары и загрузить картинку на сайт до 29 сентября. Далее нужно подписаться на группу "Пестравки" во ВКонтакте: vk.com/molokopestravka.

Но все же стоит поторопиться, ведь на карте уже больше 50 меток.

30 сентября, в сообществе, в ходе прямого эфира во ВК определят 10 счастливчиков, которые получат вкусные подарки от "Пестравки". В корзинах будут натуральные молочные продукты: йогурты, коктейли, сыры, творожные сырки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 31 августа 2024 06:44 В Самаре открыли движение трамваев по ул. Ново-Садовой

Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?

Игорь Шохин 28 августа 2024 01:08 В Самарской области утвердили новую систему оплаты вывоза мусора

Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

Фото на сайте

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

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