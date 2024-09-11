Воронежские машиностроители обсудили, как нарастить динамику промышленности региона

Расширенное заседание Совета Воронежского регионального отделения (ВРО) СоюзМаш России состоялось в рамках XIV Воронежского промышленного форума. Участники мероприятия обсудили перспективы развития машиностроения — ключевой отрасли региона, обеспечивающей устойчивость его экономики.

В заседании ВРО приняли участие руководители крупнейших предприятий области, представители профсоюзных организаций, эксперты институтов развития и банка НОВИКОМ — его Председатель Правления Елена Георгиева курирует данное реготделение.

Производственный комплекс Воронежской области обладает потенциалом роста — как экономическим, так и инвестиционным. Здесь находятся российские производители в таких областях, как тяжелое машиностроение, радиоэлектроника, приборостроение и самолетостроение. Большинство из них — члены Воронежского регионального отделения СоюзМаш России, работа которого направлена на формирование эффективной технологической и социальной среды в регионе.

Во вступительном слове председатель ВРО СоюзМаш России Анатолий Кузнецов подчеркнул, что на повестке дня остается приоритетная задача — создание воронежскими предприятиями инновационной продукции. Участники встречи определили основные направления развития машиностроения региона, нацеленные на расширение импортозамещения на предприятиях.

В ходе заседания эксперты также обсудили тему молодежной кадровой политики. В частности, шла речь о том, как сделать предприятия высокотехнологичных секторов промышленности центрами притяжения для молодых людей. Ведь именно благодаря компетенциям сотрудников нового поколения появляются разработки, способные вывести производство страны на качественно новый уровень. Входящие в состав ВРО ведущие вузы региона — Воронежский государственный технический университет, Воронежский государственный университет, Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова — готовят высококвалифицированных специалистов, тем самым наращивая кадровый резерв промышленности.

По итогам мероприятия Воронежское региональное отделение, Союз "Воронежское областное объединение организаций профсоюзов" и банк НОВИКОМ заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Оно послужит основой для укрепления отношений между общественными организациями для потребностей промышленности региона, повышения его инвестиционной привлекательности.

Документ был подписан на полях XIV Воронежского промышленного форума, крупнейшего отраслевого события Центрально-Черноземного региона, на котором разрабатываются стратегии развития машиностроения региона в новых экономических условиях.