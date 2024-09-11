Мобильное приложение ПСБ для бизнеса признано лучшим в России

ПСБ занял первое место в рейтинге лучших мобильных банков на операционной системе Android для бизнеса, опередив конкурентов в шести из десяти блоков: "Мобильный банк как платформа", "Рассчетно-кассовое обслуживание", "Корпоративные карты", "Прием платежей", "Привлечение средств" и "Депозиты". Рейтинг Business Mobile Banking Rank 2024 составлен на базе исследования консалтингового агентства Markswebb.

Аналитики агентства оценивали мобильные банки по уровню удобства и функциональности сервисов. Всего в рейтинге были представлены приложения 11 банков. Каждый участник был оценен UX-исследователями Markswebb по более чем 140 пользовательским сценариям и 782 критериям пользовательского опыта.

Эксперты Markswebb отдельно отметили сильные стороны приложения ПСБ — настройку приема платежей, услугу онлайн-кредитования и цифровое решение для депозитных продуктов. Так, по оценке аналитиков, развитие мобильного банка ПСБ направлено на персонализацию пользовательских ролей и учитывает потребности конкретного предпринимателя при постоянном улучшении интерфейса, функциональности, а также расширении линейки продуктов, тарифов и подписок.

"ПСБ постоянно работает над совершенствованием сервисов для своих клиентов. Наш приоритет — развитие функциональности уже существующих и создание новых удобных цифровых решений. Мы фокусируемся на персонализации банковского обслуживания, цифровизации клиентских сценариев и предоставлении экосистемных решений для бизнеса. Признание достижений ПСБ со стороны авторитетного консалтингового агентства Markswebb отражает активную работу всей нашей команды по внедрению наиболее современных и востребованных клиентами продуктов и услуг", — комментирует Иван Паткин, вице-президент — директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ.