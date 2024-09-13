Победителем "Спортлото "6 из 45" стал юрист из Самарской области

26 августа 2024 года в 12633-м тираже лотереи "Спортлото "6 из 45", был разыгран многомиллионный суперприз — 55 165 964 рубля. Счастливчиком оказался Сергей О.* (по просьбе победителя фамилия не публикуется) из Самарской области. Сергей отметил дополнительные числа в билете, поэтому его выигрыш увеличился на 1 222 500 рублей и составил 56 388 464 рубля.

Сергей может с гордостью назвать себя одним из самых везучих жителей региона, ведь этот выигрыш стал рекордным для Самарской области за 2024 год.

"Выбрал числа с закрытыми глазами"

Семья Сергея покупает лотерейные билеты, с момента выхода на телеэкраны легендарного советского фильма Леонида Гайдая "Спортлото-82". За короткий период времени картина полюбилась зрителям, и семья Сергея не стала исключением. Лотереи для мужчины — это значимая традиция, которую он поддерживает до сих пор. Сейчас Сергей участвует в лотереях в мобильном приложении "Столото". Свой счастливый билет мужчина купил онлайн.

— В тот день много времени провел за рулем автомобиля и к вечеру валился уже с ног. Перед сном, лежа в кровати, решил купить билет. Можно сказать, уже с закрытыми глазами выбрал числовую комбинацию, оплатил билет и заснул, — вспоминает победитель.

Об ошеломительной победе счастливчик узнал утром следующего же дня. По правилам лотереи "Спортлото "6 из 45", чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать все шесть чисел выигрышной комбинации. Победными для жителя Самарской области оказались числа 5, 22, 24, 29, 32, 38.

— В первые минуты, когда увидел сумму выигрыша, не поверил и отложил телефон. В обед в личном кабинете мобильного приложения ничего не поменялось. Ну тогда уже понял, что это правда, — делится впечатлениями Сергей. — Когда рассказал супруге, она была приятно удивлена.

"Бороться, искать, найти и не сдаваться"

Мужчина считает, что в лотереях нужно полагаться только на собственную удачу и повлиять на результаты розыгрыша или предугадать заранее числовую комбинацию невозможно.

— И анализировал архивы тиражей, и отмечал в билетах знаковые для себя числа. Но к победе меня привел выбор случайных чисел. Думаю, что на все воля случая, — рассуждает Сергей.

Сильной стороной своего характера участник считает упорство. Мужчина придерживается принципа, который помогает ему в любых начинаниях.

— Есть одна поговорка: бороться, искать, найти и не сдаваться. Возможно, то, что я не сдавался, и помогло мне выиграть многомиллионную сумму, — предполагает победитель.

Примерный семьянин и лотерейный мультимиллионер

Мужчина по образованию юрист. Сейчас работает в компании, осуществляющей сдачу площадей в аренду. Вместе с супругой победитель воспитывает дочь, которая в этом году поступила в институт. Сергей говорит, что именно поддержка жены и дочери придает ему сил. В следующем году у супругов юбилей — 20 лет совместной жизни. Мужчина считает, что секрет семейного счастья заключается во взаимном доверии. Многомиллионный выигрыш станет отличным предпраздничным подарком для семьи.

Победитель точно знает, что в первую очередь отложит выигрыш на будущее дочери и сделает подарок супруге на память о победе.

— Дальше будет видно. Я простой человек из региона. Сумма выигрыша для меня не маленькая. Возможно, на денежные средства обновлю автомобиль и отправлюсь с семьей в путешествие на Дальний Восток, — говорит Сергей.

В свободное время мужчина читает произведения русских писателей. Еще одно любимое увлечение лотерейного мультимиллионера — рыбалка: для Сергея — это умиротворение и уединение с природой. Победитель надеется, что после выигрыша у него будет больше времени на его любимое хобби.

В конце интервью новоявленный мультимиллионер добавил, что после крупной победы продолжит участие в лотереях. Ведь в первую очередь лотереи для него — это приятное времяпровождение, любимое хобби и давняя традиция, а не способ финансовой прибыли.

Лотереи группы "Спортлото" — один из самых узнаваемых лотерейных брендов в России. Он продолжает традиции легендарного советского "Спортлото", ставшего культурным феноменом своей эпохи. На сегодняшний день "Столото" является распространителем государственных лотерей группы "Спортлото", куда входят такие лотереи, как "Спортлото "4 из 20", "Спортлото "7 из 49", "Спортлото "5 из 36", "Большое Спортлото" и "Спортлото "6 из 45". Лотереи "Спортлото" не только остаются одними из самых популярных в России, но и ежегодно приносят своим участникам многомиллионные выигрыши. В 2025 году бренду "Спортлото" исполнится 55 лет.

Статистика выигрышей в Самарской области

Жителям Самарской области часто сопутствует удача в государственных лотереях от "Столото" — участники розыгрышей из региона регулярно становятся обладателями крупных денежных призов. С 2021 по 2023 год в Самарской области миллионерами стали 75 жителей, а 48 счастливчиков выиграли суммы от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей. За последние три года в регионе было приобретено 9 574 833 лотерейных билета, которые впоследствии оказались выигрышными и принесли своим обладателям в совокупности более 2 млрд рублей. Благодаря гослотереям от "Столото" в 2024 году в регионе стало еще больше новых лотерейных миллионеров, о чем свидетельствует и история новоиспеченного мультимиллионера Сергея О.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые "Столото", за счет целевых отчислений являются значимым источником пополнения федерального бюджета Российской Федерации. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва — таким образом внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.

* Фото публикуется с разрешения победителя. По просьбе победителя его фамилия не публикуется.

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