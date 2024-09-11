Социальные проекты - победители конкурса грантов СОНКО охватят 360 тысяч жителей Самарской области

Во вторник, 10 сентября, врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов провел встречу с представителями некоммерческого сектора.
Участниками стали инициативные команды - победители регионального конкурса грантов для реализации социальных проектов СОНКО. Глава областного минэкономразвития поздравил присутствующих с победой в конкурсе грантов и поблагодарил за работу, которую их организации ведут на территории региона.
Поддержка социально ориентированных НКО определена как один из приоритетов новой программы социально-экономического развития региона, представленной на прошлой неделе врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым. "Мы продолжим реализацию нашего конкурса социальных проектов СОНКО, а также сохраним поддержку муниципальных программ развития этого сектора", - подчеркнул глава региона в ходе презентации Программы.
В этом году конкурс прошел в Самарской области в шестой раз. С каждым годом он становится все более популярным и ожидаемым.
"С каждым годом возрастает роль социально ориентированных НКО в формировании социального климата на территории Самарской области. Команды активных, неравнодушных людей помогают правительству в решении значимых социальных задач, выступают полноценным партнером в достижении национальных целей", - акцентировал Дмитрий Богданов.
В текущем году 36% участников - новые организации, участвующие впервые. Всего было подано более 200 заявок, а победителями стали 63 проекта. Общий объем грантового фонда в этом году составил 88,3 млн рублей.
"Министерство продолжает использовать все возможности по привлечению дополнительного финансирования конкурса. За последние четыре года регион привлек от Фонда президентских грантов более 160 млн рублей", - сказал Дмитрий Богданов.
Проекты-победители регионального конкурса охватывают более 360 тысяч жителей Самарской области - все они смогут стать участниками мероприятий, получателями услуг и поддержки со стороны инициативных команд. Особое внимание в этом году - проектам в области патриотического воспитания, укрепления института семьи и направленным на поддержку участников СВО.
Одним из победителей конкурса стал проект поисково-исследовательского музейного объединения "Подвиг". Их цель - увековечить память о летчиках Липецкого авиацентра. Его учебные аэродромы в годы Великой Отечественной базировались в Сергиевском районе. На средства выделенного гранта инициаторы проекта обустроят пространство, которое помогла найти администрация Сергиевска.
"Наш проект "Сергиевское небо" заключается в создании интерактивной музейной экспозиции, посвященной Липецкому учебному центру. На средства гранта будут закуплены дополнительные витрины, в которых разместим модели самолетов и другие экспонаты. Для ведения мероприятий планируем приобрести ноутбук и проектов. Это позволит нам также проводить мероприятия с передвижной музейной экспозицией", - отметил директор музейного объединения "Подвиг" Александр Шипилов.
Еще одним обладателем гранта стали АНО "Точка на карте" и проект фильма-экскурсии по зимней Самаре "Необычная". Как рассказал автор проекта Андрей Петряков, предыдущие кинопродукты о столице региона вызвали среди жителей большой резонанс и запрос на продолжение цикла фильмов. "Своим проектом мы отвечаем на этот запрос людей - показать зимнюю Самару, зимнюю сказку. При этом наш проект не только творческий, но и социальный - в съемках мы задействуем разные социальные группы, в том числе детей. Они получат возможность соприкоснуться с миром кино и в будущем, возможно, выбрать его делом своей жизни", - отметил Андрей Петряков.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?