Предпринимателей Самарской области научили работать с отзывами в Интернете, соцсетях и на маркетплейсах

11 сентября в региональном центре "Мой бизнес" состоялся очный тренинг "От хейтеров к фанатам: секреты работы с отзывами в Интернете, социальных сетях и на маркетплейсах". В мероприятии приняли участие предприниматели и организации Самарской области.
"Уже три года я сотрудничаю с онлайн-школой по пошиву одежды. Отзывы в нашей сфере играют большую роль, с обращениями клиентов приходится работать постоянно. Иногда поступают необоснованные жалобы, и мы, придя на тренинг, хотели бы узнать, как аккуратно и тактично отвечать таким клиентам", - рассказала об участии в мероприятии предпринимательница Юлиана Андропова.
"Наша история - скорее B2B. У нас долгий процесс знакомства с клиентом и довольно лояльная аудитория. У нас нет большой работы со сбором отзывов на открытых ресурсах, но все бывает впервые - и мы хотим максимально изучить вопрос, получить знания, которые в любом случае пойдут на пользу нашему бизнесу", - поделился планами представитель дистрибьюторской компании для косметологов Степан Сидоров.
О необходимости усилить обучающую работу с начинающими и более опытными предпринимателями по входу на электронные торговые площадки говорил глава региона Вячеслав Федорищев. Поддержка бизнеса реализуется по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".
"Мы постоянно работаем над расширением перечня инструментов поддержки наших предпринимателей. Помощь в продвижении, расширении каналов сбыта продукции - одно из важных направлений этой работы, - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Сегодня все услуги, обучающие курсы и предстоящие события аккумулируются на едином портале господдержки mybiz63.ru. Предприниматели Самарской области также могут обратиться в любой из центров "Мой бизнес" и получить консультацию о возможностях, созданных для них в регионе".
В электронной коммерции отзывы на товары играют важную роль: они помогают покупателям принять решение о покупке, создают имидж продавцу, позволяют ему понять, как улучшить свой продукт и кто его целевая аудитория. На тренинге участники не только разобрали, как грамотно работать с отзывами в теории, но и углубились в практику.
"Когда меня спрашивают, с чего начать заниматься улучшением работы с клиентами, чтобы зарабатывать, я всегда говорю: начинайте с отзывов. Они помогают стать заметными для клиентов, сейчас почти ни одна покупка не совершается без отзывов. Даже если негативные - не страшно, вы с ними работаете, вы на них отвечаете. Когда клиенты делают выбор - они основываются на отзывах, узнают, кто вы и какие у вас еще есть продукты. И все это влияет на формирование доверия", - пояснила ведущая тренинга, эксперт-практик по клиентскому сервису Юлия Романеева.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?