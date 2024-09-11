Предпринимателей Самарской области научили работать с отзывами в Интернете, соцсетях и на маркетплейсах

11 сентября в региональном центре "Мой бизнес" состоялся очный тренинг "От хейтеров к фанатам: секреты работы с отзывами в Интернете, социальных сетях и на маркетплейсах". В мероприятии приняли участие предприниматели и организации Самарской области.

"Уже три года я сотрудничаю с онлайн-школой по пошиву одежды. Отзывы в нашей сфере играют большую роль, с обращениями клиентов приходится работать постоянно. Иногда поступают необоснованные жалобы, и мы, придя на тренинг, хотели бы узнать, как аккуратно и тактично отвечать таким клиентам", - рассказала об участии в мероприятии предпринимательница Юлиана Андропова.

"Наша история - скорее B2B. У нас долгий процесс знакомства с клиентом и довольно лояльная аудитория. У нас нет большой работы со сбором отзывов на открытых ресурсах, но все бывает впервые - и мы хотим максимально изучить вопрос, получить знания, которые в любом случае пойдут на пользу нашему бизнесу", - поделился планами представитель дистрибьюторской компании для косметологов Степан Сидоров.

О необходимости усилить обучающую работу с начинающими и более опытными предпринимателями по входу на электронные торговые площадки говорил глава региона Вячеслав Федорищев. Поддержка бизнеса реализуется по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

"Мы постоянно работаем над расширением перечня инструментов поддержки наших предпринимателей. Помощь в продвижении, расширении каналов сбыта продукции - одно из важных направлений этой работы, - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Сегодня все услуги, обучающие курсы и предстоящие события аккумулируются на едином портале господдержки mybiz63.ru. Предприниматели Самарской области также могут обратиться в любой из центров "Мой бизнес" и получить консультацию о возможностях, созданных для них в регионе".

В электронной коммерции отзывы на товары играют важную роль: они помогают покупателям принять решение о покупке, создают имидж продавцу, позволяют ему понять, как улучшить свой продукт и кто его целевая аудитория. На тренинге участники не только разобрали, как грамотно работать с отзывами в теории, но и углубились в практику.

"Когда меня спрашивают, с чего начать заниматься улучшением работы с клиентами, чтобы зарабатывать, я всегда говорю: начинайте с отзывов. Они помогают стать заметными для клиентов, сейчас почти ни одна покупка не совершается без отзывов. Даже если негативные - не страшно, вы с ними работаете, вы на них отвечаете. Когда клиенты делают выбор - они основываются на отзывах, узнают, кто вы и какие у вас еще есть продукты. И все это влияет на формирование доверия", - пояснила ведущая тренинга, эксперт-практик по клиентскому сервису Юлия Романеева.