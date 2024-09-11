В Самаре стартовал региональный трек Научной премии Сбера

В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П.Королёва прошло первое мероприятие в рамках регионального трека Научной премии Сбера. Перед студентами выступил Евгений Тыртышников, лауреат Научной премии Сбера-2023, академик РАН, доктор физико-математических наук.

Цель регионального трека - повысить интерес студентов к исследовательской деятельности, познакомить их с учеными, которые получили реальную финансовую поддержку от Сбера за вклад в развитие науки.

Евгений Тыртышников рассказал о методах представления многомерных данных и познакомил студентов с алгоритмами, которые успешно могут решать задачи за гранью возможностей суперкомпьютеров.

Открыла мероприятие председатель Поволжского банка Сбербанка Наталия Цайтлер.

"В науке, как и в любом деле, важно иметь ориентиры, источники вдохновения, - подчеркнула она. - Именно поэтому в рамках Научной премии Сбера в ключевых региональных вузах мы организуем встречи с выдающимися учеными, которые меняют этот мир. Уверена, что живое общение с Евгением Евгеньевичем станет для многих ребят отправной точкой в их научной карьере, поможет раскрыть их потенциал".

Евгений Тыртышников, в свою очередь, обратил внимание студентов на то, что наука - это не только сложная, далекая теория. Практическое применение инновационных подходов может значительно изменить наше понимание мира, расширить границы человеческих возможностей.

"Каждый из нас имеет уникальную возможность изменить ход вещей, оставив свой след в истории. Я призываю не бояться мечтать, осваивать новые горизонты и делать смелые шаги к своим целям в научном мире", - обратился он к слушателям.

Ректор Самарского университета Владимир Богатырев отметил, что популяризация математики и механики важна сегодня как никогда, учитывая задачи по укреплению технологического суверенитета, которые стоят перед Россией.

"В Самарском университете им. Королева создаются все условия для углубленного и системного изучения этих предметов. У нас работает федеральный профессор математики Сергей Владимирович Асташкин - директор научно-образовательного центра "Фундаментальная и прикладная математика и механика", куратор одного из девяти российских научно-образовательных математических центров страны. В нашем университете выступали с научно-популярными лекциями выдающиеся ученые. Ежегодные научно-популярные лекции Нобелевского лауреата Жореса Алферова объединяли студентов всех университетов региона. Сегодня мы приветствуем на нашей площадке академика РАН, лауреата научной премии Сбера в номинации "Цифровая вселенная" Евгения Евгеньевича Тыртышникова. Евгений Евгеньевич получил премию за создание новых матричных и тензорных методов моделирования и сжатия данных для решения сверхбольших задач высокой размерности. Это открывает широкие возможности для ускорения вычислений в естественных науках, машинном обучении и других областях. Научная премия Сбера вдохновляет на глубокое изучение математики, и мне хочется, чтобы это вдохновение сегодня передалось слушателям лекции", - проконстатировал ректор.

Научная премия Сбера - это инициатива, направленная на поддержку выдающихся ученых и развитие научных исследований в России. Каждый год в рамках этой инициативы присуждаются три персональные премии по 20 миллионов рублей российским и иностранным ученым, которые внесли значительный вклад в развитие науки, продолжают активную научно-исследовательскую деятельность в нашей стране и открывают новые перспективы.

В этом году учреждена новая номинация для молодых ученых до 36 лет за выдающиеся научные достижения, полученные с применением AI в науке с призовым фондом в 16,5 млн рублей.