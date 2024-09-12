В самарца, отдыхавшего в Грузии, ударила молния

Туриста из Самары, отдыхающего в Грузии, поразила молния. ЧП произошло на одном из пирсов, пишет SHOT. Как отмечает издание, 32-летний мужчина чудом остался жив, более того, почти не получил повреждений.

Самарец Павел Смирнов с друзьями и братом приехал на отдых в Батуми. Накануне, 11 сентября, они собрались на пирсе, чтобы записать небольшой ролик под музыку "Нейромонаха Феофана" и полюбоваться красивым закатом, сообщает SHOT.

"Парни услышали грохот, и как раз в этот момент в Павла попал мощный разряд тока. Мужчина свалился на землю, а одежда на его теле загорелась и разорвалась в клочья", - сообщает издание.

На место происшествия экстренно приехала скорая и забрала его с ожогами на животе, спине и ногах. Врачи удивляются, что он до сих пор жив и не получил серьезных травм. Сейчас он находится в республиканской больнице Батуми.