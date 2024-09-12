В самарца, отдыхавшего в Грузии, ударила молния

Туриста из Самары, отдыхающего в Грузии, поразила молния. ЧП произошло на одном из пирсов, пишет SHOT. Как отмечает издание, 32-летний мужчина чудом остался жив, более того, почти не получил повреждений.
Самарец Павел Смирнов с друзьями и братом приехал на отдых в Батуми. Накануне, 11 сентября, они собрались на пирсе, чтобы записать небольшой ролик под музыку "Нейромонаха Феофана" и полюбоваться красивым закатом, сообщает SHOT.
"Парни услышали грохот, и как раз в этот момент в Павла попал мощный разряд тока. Мужчина свалился на землю, а одежда на его теле загорелась и разорвалась в клочья", - сообщает издание.
На место происшествия экстренно приехала скорая и забрала его с ожогами на животе, спине и ногах. Врачи удивляются, что он до сих пор жив и не получил серьезных травм. Сейчас он находится в республиканской больнице Батуми.
Последние комментарии
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.