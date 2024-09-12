В Тольятти в ДТП пострадала пассажирка Ford, в который въехал ВАЗ

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В среду, 11 сентября, в 11:06 в Тольятти 37-летний водитель ВАЗ-2110 не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди Ford Fusion и въехал в него.

Фото: ГУ МВД по Самарской области