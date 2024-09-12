Представитель CARCADE поделилась экспертной оценкой текущей ситуации на рынке автолизинга

На круглом столе, организованном "Деловым Екатеринбургом", эксперты отрасли подвели итоги первого полугодия и обсудили, как меняются программы автокредитования и лизинга на фоне высокой ключевой ставки.

Ирина Черемных, директор представительства лизинговой компании ООО "Каркаде" в г. Екатеринбург рассказала, что на сегодняшний день дилеры стараются удерживать цены, стоимость автотранспорта остаётся на уровне 2023 года. Лизинговые сделки, как и в прошлом году, чаще всего оформляются со средневзвешенным авансом в размере 18% со сроком договора лизинга 37 месяцев.

"Если мы обратимся к цифрам, то в Свердловской области продажи в легковом сегменте в первом полугодии 2024 г. выросли на 23% относительно аналогичного периода 2023 г., в сегменте грузового транспорта мы видим некоторую тенденцию к снижению покупательского спроса на 9%, в сегменте спецтехники положительная динамика (+16%), обусловленная тем, что строительный бизнес загружен большим количеством бизнес-проектов", — отметила Ирина.

В ходе дискуссии эксперты также проанализировали текущие позиции китайских производителей на российском рынке.

"Нужно отметить, что импортозамещение на рынке легкового, грузового транспорта и спецтехники прошло оперативно, дефицита нет, наш бизнес и бизнес наших клиентов работает. Ожидается усиление конкуренции со стороны китайских производителей, соответственно, ассортимент будет расширяться. В легковом транспорте в нашем портфеле самыми популярными брендами стали GEELY, CHERY и EXEED. В сегменте грузовых автомобилей наиболее востребованы SITRAK, FAW и Shacman. В спецтехнике лидеры — XCMG, LIUGONG и LONKING", — дополнила эксперт.

Конец года для авторынка обещает быть интересным: в сентябре пройдёт заседание Центрального банка, где будет решена дальнейшая судьба ключевой ставки, затем вступят в силу новые ставки утильсбора. При этом Ирина Черемных склонна считать, что глобально эти факторы ничего не изменят:

"Мы ждём повышения утильсбора, но это, опять же, не будет ударом, пройдёт время, и данный фактор станет обыденностью. Клиенты, которые нацелены на развитие бизнеса, заранее разрабатывают стратегию и закладывают все риски. Бизнес не останавливается, продолжает инвестировать. Очевидно, что тренд на рост средней стоимости транспортных средств будет сохраняться — это законы рынка".