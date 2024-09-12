В аэропорту Курумоч состоялась торжественная встреча призера Паралимпиады Кирилла Пульвера

В Самару вернулся призер летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже Кирилл Пульвер. Самарский спортсмен завоевал серебряную медаль в плавании вольным стилем на 200 м, бронзу на 100-метровке, а также стал шестым в дисциплине 50 м вольным стилем и девятым в 50 м на спине.

В Курумоче Кирилла Пульвера встречали родители, девушка, друзья, тренеры, представители министерства спорта Самарской области, Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области, администрации Самары и самарской СШОР №8, журналисты и болельщики.

Марина и Сергей Пульверы не скрывали своей гордости за сына-паралимпийца. Мама вспоминала, что отвела ребенка в бассейн для укрепления здоровья, когда ему был всего месяц, поэтому сын занимается плаванием на протяжении всей жизни. А отец добавил, что одной из главных черт характера Кирилла всегда была целеустремленность, что и привело его к успеху.

"Я благодарен своему региону, своей стране, своим тренерам и, конечно, семье - без них этого всего вообще не получилось бы, - сказал Кирилл Пульвер. - Неожиданностью для меня стал звонок главы региона Вячеслава Федорищева. После медального заплыва была такая суета: интервью, допинг-контроль, церемония награждения... И тут через мессенджер поступил вызов с незнакомого номера. Я перезвонил - оказалось, это глава Самарской области. Было очень приятно получить от него поздравления".

Тренер Кирилла Пульвера Вячеслав Ленский поделился планами на будущее: сейчас нужно проанализировать выступления в Париже и готовиться к следующим Играм, которые пройдут в 2028 году.

Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская поздравила призера Паралимпиады с высоким достижением и добавила, что теперь он станет примером для всей спортивной молодежи региона: "Наш регион всегда славился спортсменами-паралимпийцами. И Николь Родомакина, и Вячеслав Ленский, и многие другие достойно представляли нашу область в составе национальной сборной на Паралимпийских играх. Их высокие результаты всегда положительно сказываются на развитии физкультуры и спорта. Такие спортсмены становятся примером для молодежи, настоящими героями, доказывая, что они - люди с поистине безграничными возможностями. Мы очень рады, что Кирилл показал высокий результат. Его спортивные достижения, а также дополнительные средства, которые сейчас по инициативе главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева выделяются в том числе на спорт лиц с ОВЗ, дадут новый импульс развитию спорта. Мы ждем, что ребята с ограниченными возможностями здоровья будут заниматься физкультурой, приходить в спорт и добиваться успехов".