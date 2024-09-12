16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В аэропорту Курумоч состоялась торжественная встреча призера Паралимпиады Кирилла Пульвера Самарские спортсмены завоевали медали на чемпионате и первенстве мира по пляжному теннису Самарские велогонщики стали призерами чемпионата России Диана Шнайдер закончила выступление в "одиночке" US Open Анастасия Павлюченкова завершила выступление в парном разряде US Open

Олимпийские Спорт

В аэропорту Курумоч состоялась торжественная встреча призера Паралимпиады Кирилла Пульвера

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 120
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самару вернулся призер летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже Кирилл Пульвер. Самарский спортсмен завоевал серебряную медаль в плавании вольным стилем на 200 м, бронзу на 100-метровке, а также стал шестым в дисциплине 50 м вольным стилем и девятым в 50 м на спине.

Фото: Министерство спорта Самарской области

В Курумоче Кирилла Пульвера встречали родители, девушка, друзья, тренеры, представители министерства спорта Самарской области, Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области, администрации Самары и самарской СШОР №8, журналисты и болельщики.

Марина и Сергей Пульверы не скрывали своей гордости за сына-паралимпийца. Мама вспоминала, что отвела ребенка в бассейн для укрепления здоровья, когда ему был всего месяц, поэтому сын занимается плаванием на протяжении всей жизни. А отец добавил, что одной из главных черт характера Кирилла всегда была целеустремленность, что и привело его к успеху.

"Я благодарен своему региону, своей стране, своим тренерам и, конечно, семье - без них этого всего вообще не получилось бы, - сказал Кирилл Пульвер. - Неожиданностью для меня стал звонок главы региона Вячеслава Федорищева. После медального заплыва была такая суета: интервью, допинг-контроль, церемония награждения... И тут через мессенджер поступил вызов с незнакомого номера. Я перезвонил - оказалось, это глава Самарской области. Было очень приятно получить от него поздравления".

Тренер Кирилла Пульвера Вячеслав Ленский поделился планами на будущее: сейчас нужно проанализировать выступления в Париже и готовиться к следующим Играм, которые пройдут в 2028 году.

Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская поздравила призера Паралимпиады с высоким достижением и добавила, что теперь он станет примером для всей спортивной молодежи региона: "Наш регион всегда славился спортсменами-паралимпийцами. И Николь Родомакина, и Вячеслав Ленский, и многие другие достойно представляли нашу область в составе национальной сборной на Паралимпийских играх. Их высокие результаты всегда положительно сказываются на развитии физкультуры и спорта. Такие спортсмены становятся примером для молодежи, настоящими героями, доказывая, что они - люди с поистине безграничными возможностями. Мы очень рады, что Кирилл показал высокий результат. Его спортивные достижения, а также дополнительные средства, которые сейчас по инициативе главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева выделяются в том числе на спорт лиц с ОВЗ, дадут новый импульс развитию спорта. Мы ждем, что ребята с ограниченными возможностями здоровья будут заниматься физкультурой, приходить в спорт и добиваться успехов".

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6