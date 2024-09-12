16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВСК застраховала по ОСОПО МКУ "Служба заказчика по благоустройству ЦАО г. Тюмени" Шторно-бортовой фургон Foton S120 в лизинг со скидкой в размере 200 тыс. рублей в CARCADE НОВИКОМ провел региональную конференцию в Воронеже Стало известно, сколько стоил летний отдых жителям Поволжья Представитель CARCADE поделилась экспертной оценкой текущей ситуации на рынке автолизинга

Финансы Экономика и бизнес

Стало известно, сколько стоил летний отдых жителям Поволжья

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 97
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По результатам опроса* ВТБ, средние траты жителей Приволжского федерального округа (ПФО) на отпуск летом 2024-го года не превышали 100 тыс. руб. на одного члена семьи. 28% опрошенных потратили до 30 тыс. рублей, еще 19% — от 30 до 100 тыс. рублей. При этом большинство опрошенных были довольны летним отпуском, а самыми популярными направлениями стали курорты Краснодарского края и российские города.

61% жителей ПФО побывали этим летом в отпуске, в основном запланированном (53%). Отказаться от летнего отпуска пришлось 14%, еще 24% ответили, что пойдут в отпуск в другое время года.

Чаще всего волжане проводили отпуск дома (23% опрошенных) и на даче (19%), а также у родственников и друзей (12%). Среди популярных направлений для поездок в этом году были российские города, в том числе Москва и Санкт-Петербург (14%), курорты Краснодарского края (10%), а также Крым (5%) Также по 5% опрошенных побывали в Турции, Египте и ОАЭ. На Кавказе проводили отпуск 3% респондентов, на Байкале и в Абхазии — 2% жителей ПФО.

По данным роуминга абонентов оператора ВТБ Мобайл, в топ-10 направлений этим летом вошли: Турция (около 20%), Белоруссия (19%), а также Абхазия, Казахстан, Египет, Грузия, Таиланд и Армения. Вместе с Киргизией и Азербайджаном на эти страны пришлось более 70% всех летних путешествий.

В большинстве случаев отпуск оправдал (36%), либо превзошел ожидания (20%). Лишь 6% опрошенных отметили, что отпуск был хуже, чем им бы хотелось.

28% участников опроса потратили на отпуск летом 2024-го до 30 тыс. рублей на одного члена семьи, еще 20% — от 30 до 100 тыс. рублей. Траты 7% жителей ПФО составили в среднем от 100 до 200 тыс. рублей. Еще 3% заплатили за путешествие более 200 тыс. рублей, а 4% участников опроса признались, что отдыхали за чужой счет.

Около трети жителей ПФО (35%) отметили увеличение затрат на отпуск текущим летом по сравнению с прошлым годом: у 17% расходы значительно выросли, еще 18% рассказали о незначительном увеличении трат. 12% опрошенных потратили на отдых столько же, сколько и годом ранее, у 11% расходы на летний отдых сократились.

* Опрос проведен ВТБ по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Ольга Ланская 16 июля 2024 08:00 Самарское отделение Сбербанка возглавила Наталья Красулина

Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6