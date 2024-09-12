Шторно-бортовой фургон Foton S120 в лизинг со скидкой в размере 200 тыс. рублей в CARCADE

Компания CARCADE предлагает приобрести в лизинг шторно-бортовой фургон Foton S120 с привилегией в размере 200 тыс. рублей. Предложение действует на договоры, заключённые до конца октября 2024 года.

Скидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приведёт к его снижению. Предложение разработано в рамках сотрудничества с официальным поставщиком марки на территории РФ. Количество финансируемых единиц доступно без ограничений на одно юридическое лицо или ИП. Подробности уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Foton S120 — флагман среднетоннажного семейства перевозки объёмных грузов на большие расстояния благодаря модификации кабины со спальным местом. Грузоподъёмность модели составляет 7,5 тонн. Двигатель оснащён системами SCR, EGR и AdBlue, топливными фильтрами грубой и тонкой очистки, функцией промежуточного охлаждения с интеркулером, а также системой common-rail. В плане экологичности он отвечает стандарту "Евро-5". Это практичная силовая установка с длительным ресурсом, характеризующаяся экономным расходом топлива.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Помимо скидок, клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как возвратный лизинг, регистрация ТС в Гостехнадзоре, а также программа круглосуточной автопомощи на дороге.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключённым к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Для получения коммерческого предложения и за подбором транспорта обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.