НОВИКОМ выпустил памятку по защите от вовлечения в дропперство

Дочерний банк Ростеха НОВИКОМ создал специальный информационный материал о дропперах — посредниках, участвующих в отмывании денег мошенниками. Информационный материал поможет распознать уловки мошенников и защитить себя, а также своих близких.
По данным экспертов НОВИКОМа дропперами чаще становятся молодые люди от 17 до 23 лет. Однако в последнее время участились случаи, когда посредниками мошенников оказываются несовершеннолетние. Сегодня средний возраст дропперов продолжает снижаться, поэтому родителям следует внимательно следить за операциями на счетах, принадлежащих детям. Даже незначительные финансовые поступления от незнакомых людей могут оказаться частью финансовой схемы мошенников.
НОВИКОМ уделяет большое внимание безопасности финансовых активов, оперативно выявляет и ограничивает операции по счетам, которые могут использоваться в интересах мошенников. Кроме того, о том, как обезопасить себя от преступников, можно узнать в информационном материале, подготовленном экспертами банка. Помимо уловок и схем мошенников материал рассказывает об ответственности, которая может грозить человеку за участие в дропперстве. Также материал содержит рекомендации и подробные инструкции о том, что делать, если счет ошибочно признан подозрительным и заблокирован.
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Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
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