Мама может: в Самарской области состоялась конференция для женщин, которые совмещают бизнес и материнство

12 сентября в региональном центре "Мой бизнес" прошла конференция "Дело за мамой" для женщин, которые развивают свои проекты и строят бизнес в качестве самозанятых. На мероприятии обсудили, как успешно совмещать разные роли — быть мамой, развиваться профессионально, вести своё дело. Слушатели получили ценные советы, рекомендации и поддержку таких же бизнес-мам.

О необходимости поддержки начинающих предпринимателей неоднократно говорил глава региона Вячеслав Федорищев. Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", в Самарской области ведется постоянная работа по совершенствованию инструментов поддержки и созданию условий бизнеса.

"Для потенциальных и начинающих предпринимателей действует комплекс услуг, отдельный перечень инструментов поддержки. Мы помогаем в выборе направления, формы регистрации и подбираем инструменты под задачи конкретного проекта. Для этого необходимо обратиться в один из центров "Мой бизнес", действующих в регионе, — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Очень важно поддержать бизнес-идеи на этапе зарождения, мотивировать на развитие в предпринимательстве".

Спикерами встречи стали женщины-предприниматели, блогеры, которые поделились опытом и рассказали, какой путь они прошли, чтобы стать успешными в бизнесе, не забывая о воспитании детей.

"В современных реалиях женщина должна быть финансово независимой. Я оказалась в непростой жизненной ситуации, когда случился разрыв отношений, и я осталась одна с 4 детьми. Тогда все траты легли на меня. Сейчас я полностью обеспечиваю себя и своих детей — уже 1,5 года я развиваю свой блог, где рассказываю о буднях многодетной матери, у меня уже свыше 100 тысяч подписчиков. Вот этим я и хочу поделиться, что с помощью соцсетей каждая мама может выйти на доход", — поделилась спикер конференции, блогер Анастасия Линева.

По словам самих участниц, встреча помогла увидеть и услышать реальные примеры того, что совмещать предпринимательство и заботу о семье возможно.

"Я пришла на конференцию, чтобы получить вдохновение, познакомиться с другими участницами, услышать про успешный опыт таких же мамочек, как и я, узнать про нюансы, фишки в развитии своего дела, — рассказала предпринимательница, мама двоих детей Алёна Дёмина. — Я занимаюсь дизайном интерьеров, фотографией, есть еще проект, где мы с дочерью создаем вязаные игрушки, делаем значки, расписываем футболки — и даже пару раз представляли нашу продукцию на ярмарках центра "Мой бизнес".

"Я — мастер ватной игрушки, в этом бизнесе недавно, однако предпринимательская жилка у меня была всегда. Планирую основательно развиваться в этом направлении, поэтому пришла, чтобы познакомиться с другими участницами, спикерами, узнать, как вести своё дело, и какие существуют меры поддержки бизнеса", — поделилась самозанятая, мама шестерых детей Татьяна Свербягина.