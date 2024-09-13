Миллиарды инвестиций: в ОЭЗ "Тольятти" построят производство в сфере машиностроения

В особой экономической зоне "Тольятти" прошло заседание экспертного совета под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Участники заседания утвердили заявку компании, которая станет резидентом флагманской инвестиционной площадки региона.

Новый инвестор намерен построить в ОЭЗ производство в сфере машиностроения. Общая стоимость проекта — 6,5 млрд рублей. На предприятии будет создано 200 новых рабочих мест. В планах инвестора — выйти на проектную мощность в 2026 году.

"Самарская область всегда заинтересована в новых инвестиционных проектах, а проекты с высокотехнологичной инжиниринговой составляющей особенно важны! Большая команда Правительства во главе с избранным губернатором В. А. Федорищевым делает все, чтобы планы наших партнеров воплощались в жизнь", — акцентировал Дмитрий Богданов.

Особая экономическая зона "Тольятти" — ведущая инвестплощадка региона, флагманский проект развития Самарской области. ОЭЗ традиционно входит в число наиболее эффективных и привлекательных инвестплощадок страны. Резидентами ОЭЗ являются 38 компаний, 19 из них запущены в работу. Инвесторы уже вложили в реализацию своих проектов более 53 млрд рублей, создали свыше 3 тысяч новых рабочих мест.