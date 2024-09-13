Миллиарды инвестиций: в ОЭЗ "Тольятти" построят производство в сфере машиностроения

В особой экономической зоне "Тольятти" прошло заседание экспертного совета под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.
Участники заседания утвердили заявку компании, которая станет резидентом флагманской инвестиционной площадки региона.
Новый инвестор намерен построить в ОЭЗ производство в сфере машиностроения. Общая стоимость проекта — 6,5 млрд рублей. На предприятии будет создано 200 новых рабочих мест. В планах инвестора — выйти на проектную мощность в 2026 году.
"Самарская область всегда заинтересована в новых инвестиционных проектах, а проекты с высокотехнологичной инжиниринговой составляющей особенно важны! Большая команда Правительства во главе с избранным губернатором В. А. Федорищевым делает все, чтобы планы наших партнеров воплощались в жизнь", — акцентировал Дмитрий Богданов.
Особая экономическая зона "Тольятти" — ведущая инвестплощадка региона, флагманский проект развития Самарской области. ОЭЗ традиционно входит в число наиболее эффективных и привлекательных инвестплощадок страны. Резидентами ОЭЗ являются 38 компаний, 19 из них запущены в работу. Инвесторы уже вложили в реализацию своих проектов более 53 млрд рублей, создали свыше 3 тысяч новых рабочих мест.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана