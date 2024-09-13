Успеть в сентябре: полезные мероприятия для предпринимателей, работающих на онлайн-площадках

Собрали программы, которые реализуются благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", и помогут предпринимателям научиться работать на маркетплейсах.

О необходимости усилить обучающую работу с начинающими предпринимателями по выходу на электронные торговые площадки говорил губернатор Вячеслав Федорищев. В центрах "Мой бизнес" регулярно проходят образовательные курсы, а также реализуются комплексные услуги, позволяющие бизнесу выйти на маркетплейс с поддержкой опытных наставников.

"Для предпринимателей размещение товаров на востребованных сегодня интернет-площадках — это возможность найти новых клиентов, увеличить объемы реализации своей продукции и вывести свой проект на новый уровень. Мы даем бизнесу готовые инструменты для эффективного старта онлайн-продаж — проводим обучающие мероприятия, оказываем услуги по продвижению и выводу на электронные торговые площадки", — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

18 сентября в 16:00 самозанятые Самарской области смогут присоединиться к онлайн-курсу "Авито: инструкция по продажам 2024. Как окупать трафик в 20 раз". На обучающем вебинаре предприниматели узнают, как стимулировать продажи с помощью акций и скидок, как создать эффективное объявление, как провести анализ спроса и конкурентов, какие методики продаж на Авито дают результат. Разобраться с данным сервисом поможет профессиональный авитолог Дмитрий Блинков.

Участие для самозанятых, зарегистрированных в Самарской области, бесплатное. Регистрация по ссылке.

18 сентября в 11:00 в Сызранском центре "Мой бизнес" состоится семинар "START на маркетплейсах". Предприниматель и селлер Александр Фролов расскажет, как устроены маркетплейсы, почему стоит выходить на них именно сейчас. Слушатели также узнают, как правильно выбрать площадку и каковы объемы первоначальных вложений.

Мероприятие проводится бесплатно. Пройти предварительную регистрацию и задать уточняющие вопросы можно по телефону 8 927 772 64 64.

26 сентября в 11:00 приглашаем предпринимателей получить в региональном центре "Мой бизнес" комплексную услугу "Выход и продвижение на маркетплейсе Ozon". Предприниматели научатся эффективным стратегиям по работе, продажам и продвижению на онлайн-площадке, узнают, как оптимизировать бизнес-процессы и повысить средний чек продаж, и получат возможность обсудить все актуальные вопросы с коллегами и экспертами.

Участие бесплатное. Необходима регистрация по ссылке.