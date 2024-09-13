Успеть в сентябре: полезные мероприятия для предпринимателей, работающих на онлайн-площадках

Собрали программы, которые реализуются благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", и помогут предпринимателям научиться работать на маркетплейсах.
О необходимости усилить обучающую работу с начинающими предпринимателями по выходу на электронные торговые площадки говорил губернатор Вячеслав Федорищев. В центрах "Мой бизнес" регулярно проходят образовательные курсы, а также реализуются комплексные услуги, позволяющие бизнесу выйти на маркетплейс с поддержкой опытных наставников.
"Для предпринимателей размещение товаров на востребованных сегодня интернет-площадках — это возможность найти новых клиентов, увеличить объемы реализации своей продукции и вывести свой проект на новый уровень. Мы даем бизнесу готовые инструменты для эффективного старта онлайн-продаж — проводим обучающие мероприятия, оказываем услуги по продвижению и выводу на электронные торговые площадки", — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
18 сентября в 16:00 самозанятые Самарской области смогут присоединиться к онлайн-курсу "Авито: инструкция по продажам 2024. Как окупать трафик в 20 раз". На обучающем вебинаре предприниматели узнают, как стимулировать продажи с помощью акций и скидок, как создать эффективное объявление, как провести анализ спроса и конкурентов, какие методики продаж на Авито дают результат. Разобраться с данным сервисом поможет профессиональный авитолог Дмитрий Блинков.
Участие для самозанятых, зарегистрированных в Самарской области, бесплатное. Регистрация по ссылке.
18 сентября в 11:00 в Сызранском центре "Мой бизнес" состоится семинар "START на маркетплейсах". Предприниматель и селлер Александр Фролов расскажет, как устроены маркетплейсы, почему стоит выходить на них именно сейчас. Слушатели также узнают, как правильно выбрать площадку и каковы объемы первоначальных вложений.
Мероприятие проводится бесплатно. Пройти предварительную регистрацию и задать уточняющие вопросы можно по телефону 8 927 772 64 64.
26 сентября в 11:00 приглашаем предпринимателей получить в региональном центре "Мой бизнес" комплексную услугу "Выход и продвижение на маркетплейсе Ozon". Предприниматели научатся эффективным стратегиям по работе, продажам и продвижению на онлайн-площадке, узнают, как оптимизировать бизнес-процессы и повысить средний чек продаж, и получат возможность обсудить все актуальные вопросы с коллегами и экспертами.
Участие бесплатное. Необходима регистрация по ссылке.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?