16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На Новокуйбышевской ТЭЦ-1 прошли комплексные учения Строительство водоводов в Куйбышевский район подошло к очередному рубежу Названы УК Самарской области с низким процентом готовности к отопительному сезону В Самарской области предложили ввести новые штрафы для владельцев собак На Сызранской ТЭЦ прошла противоаварийная тренировка

ЖКХ и благоустройство Общество

На Новокуйбышевской ТЭЦ-1 прошли комплексные учения

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На Новокуйбышевской ТЭЦ-1 (Самарский филиал "Т Плюс") состоялись комплексные учения по проверке готовности станции к действиям по локализации и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов. По его итогам специальная комиссия, в состав которой вошли эксперты МЧС по Самарской области, Росприроднадзора и других ведомств, признала готовность персонала предприятия к действиям в подобных ситуациях.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Согласно замыслу учений, произошло полное разрушение мазутного бака № 4, которое повлекло за собой разлив нефтепродукта с переливом через обволование. "Чрезвычайная ситуация" привела к загрязнению территории, а также возникла угроза возникновения пожара.

Информация о чрезвычайной ситуации поступила на главный щит управления электростанции, после чего были оперативно оповещены все экстренные службы. До прибытия профессионального аварийно-спасательного формирования "Экоспас" силами оперативного персонала Новокуйбышевской ТЭЦ-1 из зоны разлива были эвакуированы пострадавшие, произведен замер воздуха на содержание отравляющих веществ, выполнен полный комплекс мероприятий по локализации утечки. В общей сложности в учении были задействованы 40 сотрудников.

Цели учений были выполнены в полном объёме. Специальная комиссия отметила слаженное взаимодействие персонала различных служб электростанции, что позволило избежать развития аварийной ситуации.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Шохин 28 августа 2024 01:08 В Самарской области утвердили новую систему оплаты вывоза мусора

Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.

Алексей Сидоров 22 июля 2024 15:58 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?

Светлана Маркова 09 июля 2024 18:12 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?

Вячеслав Гусев 15 мая 2024 03:15 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6