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Преступления Происшествия

В Ставропольском районе девушка отдала мошенникам более 1 млн руб. за свадебное платье

ТОЛЬЯТТИ. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе 20-летняя девушка хотела купить свадебное платье через Интернет и стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Невеста нашла интернет-магазин свадебных платьев, где было представлено большое количество вариантов. Девушка заинтересовалась несколькими платьями и связалась с администратором сайта, чтобы уточнить расценки. "Официальный представитель" подробно рассказала о предложенных моделях и предложила девушке внушительную скидку в честь торжества. Невеста согласилась, оформила заказ, ввела банковские данные карты жениха и оплатила покупку. Со счета списалась нужная сумма и девушка продолжила свадебные хлопоты. Спустя некоторое время жених сказал, что со счета произошло еще одно списание в размере более 1 млн руб., которые молодожены откладывали на свадьбу. 

Молодая пара незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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