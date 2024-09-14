В Ставропольском районе девушка отдала мошенникам более 1 млн руб. за свадебное платье

В Ставропольском районе 20-летняя девушка хотела купить свадебное платье через Интернет и стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Невеста нашла интернет-магазин свадебных платьев, где было представлено большое количество вариантов. Девушка заинтересовалась несколькими платьями и связалась с администратором сайта, чтобы уточнить расценки. "Официальный представитель" подробно рассказала о предложенных моделях и предложила девушке внушительную скидку в честь торжества. Невеста согласилась, оформила заказ, ввела банковские данные карты жениха и оплатила покупку. Со счета списалась нужная сумма и девушка продолжила свадебные хлопоты. Спустя некоторое время жених сказал, что со счета произошло еще одно списание в размере более 1 млн руб., которые молодожены откладывали на свадьбу.

Молодая пара незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.