В Тольятти ликвидируют крупный природный пожар

В Тольятти огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный природный пожар, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

В 11:52 дежурному поступила информация о возгорании на ул. Ботаническая. Площадь горения травы составляет 0,9 Га. На тушение пожара задействованы 19 специалистов и шесть единиц техники.

"Предположительно ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем", — уточняют в ГУ МЧС по Самарской области.

В 13:29 пожар локализован.