В Тольятти ликвидируют крупный природный пожар

В Тольятти огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный природный пожар, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
В 11:52 дежурному поступила информация о возгорании на ул. Ботаническая. Площадь горения травы составляет 0,9 Га. На тушение пожара задействованы 19 специалистов и шесть единиц техники.
"Предположительно ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем", — уточняют в ГУ МЧС по Самарской области.
В 13:29 пожар локализован.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !