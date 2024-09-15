Самарская полиция разыскивает подозреваемого в особо тяжком преступлении

"Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам:

Приметы разыскиваемого: на вид 45-50 лет, рост 170 -175 см, худощавого телосложения, на голове залысина, носит очки для зрения. На нем была черная футболка с надписью "running" (над последней буквой "n" расположен рисунок в виде комара, под надписью узор красного цвета в виде огня), бриджи серого цвета с белыми вставками по бокам, кроссовки синего цвета с подошвой белого цвета.