Самарская полиция разыскивает подозреваемого в особо тяжком преступлении

Сотрудники полиции продолжают поиск ранее судимого 41-летнего жителя Оренбургской области Харраса Галиева, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
Приметы разыскиваемого: на вид 45-50 лет, рост 170 -175 см, худощавого телосложения, на голове залысина, носит очки для зрения. На нем была черная футболка с надписью "running" (над последней буквой "n" расположен рисунок в виде комара, под надписью узор красного цвета в виде огня), бриджи серого цвета с белыми вставками по бокам, кроссовки синего цвета с подошвой белого цвета.
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Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.