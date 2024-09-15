Под Тольятти 70-летняя женщина на RAV4 выехала на "встречку" и врезалась в автомобиль Honda

В воскресенье, 15 сентября, в 12:00 на трассе М-5 под Тольятти произошло ДТП, во время которого пострадала пассажир одного из авто. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Выяснилось, что 70-летняя водитель за рулем Toyota RAV4 двигалась со стороны Тольятти в направлении Сызрани. В пути она выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Honda под управлением 38-летнего водителя.

В ДТП пострадала пассажирка Honda. Ее доставили в больницу.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.