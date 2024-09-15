В Самаре привлекли к ответственности пятерых водителей, пускавших из окон авто дымовые шашки и фейерверки

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В ходе интернет-мониторинга самарских правоохранителей привлек ролик в соцсетях. На видео пять водителей - от 20 до 38 лет - передвигаясь по Московскому шоссе, пускали из окон автомобилей фейерверки и дымовые шашки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области