В Самаре привлекли к ответственности пятерых водителей, пускавших из окон авто дымовые шашки и фейерверки

В ходе интернет-мониторинга самарских правоохранителей привлек ролик в соцсетях. На видео пять водителей - от 20 до 38 лет - передвигаясь по Московскому шоссе, пускали из окон автомобилей фейерверки и дымовые шашки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Полицейским удалось установить личности водителей, грубо нарушивших ПДД. В отношении нарушителей составили административные материалы за нарушение требований действующего законодательства по нескольким статьям административного кодекса ("Управление транспортом без номеров, а также с номерными знаками, закрытыми посторонними материалами"; "Управление ТС со стеклами (в том числе с наклеенными на них полупрозрачными цветными пленками), светопропускающая способность которых не соответствует установленным требованиям безопасности для колесных машин и механизмов)" - 2 материала; "Нарушение правил перевозки людей" – 2 материала.
Последние комментарии
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.