В следственный изолятор Сызрани пытались передать запрещенные предметы, спрятанные в медицинскую мазь

Сотрудники следственного изолятора № 2, расположенного в Сызрани, пресекли попытку доставки запрещенных предметов, передает пресс-служба ГУФСИН по Самарской области.

При досмотре сотрудники учреждения нашли техническое оборудование, а также средства мобильной связи, запрещенные к передаче обвиняемым, подозреваемым и осужденным.

В частности, в посылке находились сотовый телефон, две сим-карты, два шнура для зарядки и два блока питания в разобранном виде. Предметы были спрятаны ухищренным способом в медицинской мази.

По данному факту проводится проверка.