Служба занятости населения Самарской области получила награды от Федерального центра компетенций Минтруда России

В Сочи в Университете "Сириус" прошла IX всероссийская неделя охраны труда, в рамках которой был проведен День службы занятости. Представители службы занятости населения Самарской области также посетили мероприятия ВНОТ-2024 и вернулись в регион с наградами.

Награды были вручены сотрудникам и коллективам, которые наиболее активно участвуют в трансформации службы занятости. Стоит отметить, что служба занятости населения Самарской области стала лидером по количеству полученных наград — из 52 врученных в семи номинациях кубков пять наши.

"Поздравляю коллектив кадрового центра с заслуженными наградами. Достижения и успехи службы занятости населения Самарской области не остались незамеченными. Полученные награды — это также стимул для дальнейшего развития и достижения новых высот. Желаю успеха в работе кадровых центров на благо региона", — отметила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.

Кадровый центр Самарской области отметили "За вклад в развитие клиентоцентричного подхода в работе службы занятости населения", "За работу в области внедрения технологий повышения производительности труда", "За высокий уровень информационного освещения деятельности кадрового центра", "За вклад в развитие системы "Паспорт региона" и "За обеспечение кадрами приоритетных отраслей экономики и развитие молодёжных клубов при центрах занятости".