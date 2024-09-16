Самарский бизнес доставил гуманитарную помощь в ЛНР и ДНР

Представители самарского бизнеса в очередной раз лично посетили новые территории, Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику с гуманитарной миссией. Помощь была передана как мирным жителям территорий, так и нашим бойцам в зоне СВО.

"В короткие сроки мы собрали достаточно объемную помощь: это газовые плиты, стиральные машины, сладости, канцелярия и многое другое, что было необходимо не только взрослым, но и самым маленьким жителям Луганской Народной Республики", — рассказывает генеральный директор инвестиционно-лизинговой компании ГРИНФИНАНС Наталья Абдулаева, которая лично передавала помощь в семьи Луганска.

Это не первый раз, когда компания закупает необходимую помощь нуждающимся, и своими силами доставляет ее лично в руки. Бойцы на передовой, детские дома, интернаты, просто семьи — вот адресаты помощи. Поскольку собственник компании тесно связан со спортом, ГРИНФИНАНС принимает финансовое участие в восстановлении детских спортивных объектов в новых республиках, отстраивает детские площадки, и делает все для развития юношеского спорта. На протяжении последних лет, после вступления новых территорий в состав России, компания финансирует участие юношеских сборных по вольной борьбе ЛНД, ДНР, Херсонской и Запорожской областей во всероссийских соревнованиях.

Несколько раз в год представители компании приезжают к детям на новых территориях, чтобы передать подарки, привозят ноутбуки, планшеты, телевизоры, постельное белье и сладости. На этот раз подарки получили особенные дети Луганской Народной Республики.

Назар и Артур родные братья, у ребят страшный диагноз -онкология. Мальчики мечтали о батуте и ящерице с террариумом.

Маша и Саша двойняшки, их желания — это гитара и профессиональные принадлежности для занятий по рисованию.

Девочка Женя — дочь военнослужащего, который погиб, выполняя свой долг на СВО. Девочка в этом году идет в пятый класс и она давно хотела ноутбук для учебы.

У Ксении врожденное генетическое заболевание опорно-двигательной системы. Но, не смотря на это, Ксюша идет в одиннадцатый класс и готовится к выпускным экзаменам. Когда сотрудники компании ГРИНФИНАНС приехали к Ксюше, они узнали, что девочка кроме совершенно взрослого желания — газовой плиты, — также мечтает о компьютере. Наталья Абдулаева поставила цель: вернувшись в Самару, приобрести и отправить компьютер Ксюше.

У девочки Леры с рождения серьезный диагноз — детский церебральный паралич. Не смотря на это, она очень активная, излучает радость и позитив. В семью Леры нужна была стиральная машина для матери, которая вынуждена постоянно быть с дочерью, чтобы ухаживать за ней.

Но невозможно за раз охватить весь список таких особенных детей в республике. По пути, когда сотрудники компании ГРИНФИНАНС доставляли заранее подготовленную помощь, встречались семьи, о которых еще не было известно. Для них силами компании на месте формировались комплекты гуманитарной помощи для всех членов семьи, от подарков детям до финансовой поддержки родителям.

Каждому ребенку подарили сладости и канцелярский набор для рисования и подготовки к учебному году.

Как отмечает сама Наталья Абдулаева: "Для нас помощь людям — это не просто задача, а настоящая ответственность и социальная миссия. Владелец нашей компании на постоянной основе оказывает помощь ребятам на новых территориях. Мы верим, что каждый из нас может внести свой вклад в улучшение жизни тех, кто особо нуждается в нашей поддержке".

Также в компанию обратились бойцы нашей самарской 15-й бригады, которые сейчас дислоцируются в Донецкой Народной Республике. Они попросили приобрести для них автомобиль УАЗ СГР, в просторечии "буханку".

"Мы, не раздумывая, согласились. Ведь автомобиль нужен для того, чтобы вывозить наших раненых ребят с передовой. И это — лишь малая часть того, что мы можем сделать, благодаря их за самоотверженную героическую защиту нашей родины", — поделилась генеральный директор ГРИНФИНАНС Наталья Абдулаева.