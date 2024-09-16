Самарский бизнес доставил гуманитарную помощь в ЛНР и ДНР

Представители самарского бизнеса в очередной раз лично посетили новые территории, Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику с гуманитарной миссией. Помощь была передана как мирным жителям территорий, так и нашим бойцам в зоне СВО.
"В короткие сроки мы собрали достаточно объемную помощь: это газовые плиты, стиральные машины, сладости, канцелярия и многое другое, что было необходимо не только взрослым, но и самым маленьким жителям Луганской Народной Республики", — рассказывает генеральный директор инвестиционно-лизинговой компании ГРИНФИНАНС Наталья Абдулаева, которая лично передавала помощь в семьи Луганска.
Это не первый раз, когда компания закупает необходимую помощь нуждающимся, и своими силами доставляет ее лично в руки. Бойцы на передовой, детские дома, интернаты, просто семьи — вот адресаты помощи. Поскольку собственник компании тесно связан со спортом, ГРИНФИНАНС принимает финансовое участие в восстановлении детских спортивных объектов в новых республиках, отстраивает детские площадки, и делает все для развития юношеского спорта. На протяжении последних лет, после вступления новых территорий в состав России, компания финансирует участие юношеских сборных по вольной борьбе ЛНД, ДНР, Херсонской и Запорожской областей во всероссийских соревнованиях.
Несколько раз в год представители компании приезжают к детям на новых территориях, чтобы передать подарки, привозят ноутбуки, планшеты, телевизоры, постельное белье и сладости. На этот раз подарки получили особенные дети Луганской Народной Республики.
Назар и Артур родные братья, у ребят страшный диагноз -онкология. Мальчики мечтали о батуте и ящерице с террариумом.
Маша и Саша двойняшки, их желания — это гитара и профессиональные принадлежности для занятий по рисованию.
Девочка Женя — дочь военнослужащего, который погиб, выполняя свой долг на СВО. Девочка в этом году идет в пятый класс и она давно хотела ноутбук для учебы.
У Ксении врожденное генетическое заболевание опорно-двигательной системы. Но, не смотря на это, Ксюша идет в одиннадцатый класс и готовится к выпускным экзаменам. Когда сотрудники компании ГРИНФИНАНС приехали к Ксюше, они узнали, что девочка кроме совершенно взрослого желания — газовой плиты, — также мечтает о компьютере. Наталья Абдулаева поставила цель: вернувшись в Самару, приобрести и отправить компьютер Ксюше.
У девочки Леры с рождения серьезный диагноз — детский церебральный паралич. Не смотря на это, она очень активная, излучает радость и позитив. В семью Леры нужна была стиральная машина для матери, которая вынуждена постоянно быть с дочерью, чтобы ухаживать за ней.
Но невозможно за раз охватить весь список таких особенных детей в республике. По пути, когда сотрудники компании ГРИНФИНАНС доставляли заранее подготовленную помощь, встречались семьи, о которых еще не было известно. Для них силами компании на месте формировались комплекты гуманитарной помощи для всех членов семьи, от подарков детям до финансовой поддержки родителям.
Каждому ребенку подарили сладости и канцелярский набор для рисования и подготовки к учебному году.
Как отмечает сама Наталья Абдулаева: "Для нас помощь людям — это не просто задача, а настоящая ответственность и социальная миссия. Владелец нашей компании на постоянной основе оказывает помощь ребятам на новых территориях. Мы верим, что каждый из нас может внести свой вклад в улучшение жизни тех, кто особо нуждается в нашей поддержке".
Также в компанию обратились бойцы нашей самарской 15-й бригады, которые сейчас дислоцируются в Донецкой Народной Республике. Они попросили приобрести для них автомобиль УАЗ СГР, в просторечии "буханку".
"Мы, не раздумывая, согласились. Ведь автомобиль нужен для того, чтобы вывозить наших раненых ребят с передовой. И это — лишь малая часть того, что мы можем сделать, благодаря их за самоотверженную героическую защиту нашей родины", — поделилась генеральный директор ГРИНФИНАНС Наталья Абдулаева.
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!