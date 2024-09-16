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Банки Финансы

Стало известно о новом виде мошенничества с помощью якобы рассылок от отелей

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В последние несколько недель были зафиксированы фишинговые рассылки от имени гостиниц и отелей, где просят поставить оценку оказанному сервису.

Об этом во время программы "Вести. Дежурная часть" рассказал зампред правления Сбера Станислав Кузнецов.

Он уточнил, что в случае перехода по такой ссылке мошенники получают практически всю информацию, хранящуюся на телефоне человека.

При этом среди популярных способов мошенничества Кузнецов выделил схему, которая позволяет оформить кредит в микрофинансовых организациях (МФО). По его словам, мошенники получают доступ к учетной записи жертвы на портале "Госуслуги", получают там нужные сведения и справку о заработной плате, а далее оформляют заем в МФО.

"Нужно бережно относиться к персональным и финансовым данным, в том числе, размещенным в социальных сетях", — сказал Станислав Кузнецов.

Зампред правления Сбера отметил, что большое число россиян размещают фотографию паспорта, а некоторые даже отправляют мошенникам фото банковской карточки.

"Этого делать ни при каких обстоятельствах нельзя. И я рекомендую на самом деле всем внимательно посмотреть на свои личные странички и почистить их от тех персональных данных, которые там, к сожалению, незаметно остаются для пользователя", — сказал Кузнецов.

В ходе программы топ-менеджер банка посоветовал гражданам повышать цифровую и финансовую грамотность.

Гид потребителя

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