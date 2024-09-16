Стало известно о новом виде мошенничества с помощью якобы рассылок от отелей

В последние несколько недель были зафиксированы фишинговые рассылки от имени гостиниц и отелей, где просят поставить оценку оказанному сервису.
Об этом во время программы "Вести. Дежурная часть" рассказал зампред правления Сбера Станислав Кузнецов.
Он уточнил, что в случае перехода по такой ссылке мошенники получают практически всю информацию, хранящуюся на телефоне человека.
При этом среди популярных способов мошенничества Кузнецов выделил схему, которая позволяет оформить кредит в микрофинансовых организациях (МФО). По его словам, мошенники получают доступ к учетной записи жертвы на портале "Госуслуги", получают там нужные сведения и справку о заработной плате, а далее оформляют заем в МФО.
"Нужно бережно относиться к персональным и финансовым данным, в том числе, размещенным в социальных сетях", — сказал Станислав Кузнецов.
Зампред правления Сбера отметил, что большое число россиян размещают фотографию паспорта, а некоторые даже отправляют мошенникам фото банковской карточки.
"Этого делать ни при каких обстоятельствах нельзя. И я рекомендую на самом деле всем внимательно посмотреть на свои личные странички и почистить их от тех персональных данных, которые там, к сожалению, незаметно остаются для пользователя", — сказал Кузнецов.
В ходе программы топ-менеджер банка посоветовал гражданам повышать цифровую и финансовую грамотность.
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Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.
Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро