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Спорт

Победили сильнейшие: впервые разыгран Кубок думы Самары по художественной гимнастике

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Соревнования в течение трех дней прошли в спорткомплексе "Грация". В них участвовали 256 спортсменок в возрасте от 9 до 17 лет.

Фото: Фото предоставлено думой г.о. Самара

Розыгрыш Кубка гордумы стал первым после летнего перерыва испытанием для юных "художниц". На этих соревнованиях тренеры смогли оценить уровень подготовки спортсменок в начале сезона. В числе обладателей почетного трофея — Ясмина Валитова, Мария Кудряшова, Кристина Комиссарова и Анастасия Красильникова.

Победителям и призерам награды вручили председатель думы Самары Алексей Дегтев, президент областной федерации художественной гимнастики Наталья Попова и старший тренер сборной региона Юлия Якимова.

"В борьбе за Кубок победили сильнейшие, — сказала Якимова. — Среди них, например, Кристина Комиссарова, которая ранее выиграла первенство Самарской области, и действующая чемпионка региона Анастасия Красильникова".

Попова отметила, что при проведении Кубка гордумы было решено расширить программу соревнований, в нее включили дуэты и трио.

Председатель думы Самары Алексей Дегтев рассказал:

"Мы с удовольствием поддержали идею руководителя областной федерации художественной гимнастики Натальи Поповой провести такой турнир. Депутаты самарской думы уделяют большое внимание развитию детско-юношеского и массового спорта. Кроме того, депутаты держат на контроле появление мест для активного отдыха и занятий физкультурой и спортом при обновлении общественных пространств в городе. В планах — реконструкция стадионов и строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов".

Более подробный материал читайте завтра, 18 сентября, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).

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